Що сказав Усик одразу після бою з Ф'юрі: перші слова українця з рингу вразили всіх
Олександр Усик відразу після запеклого бою-реваншу з Тайсоном Ф'юрі, у якому українець здобув перемогу за рішенням суддів, зробив заяву з рингу Kingdom Arena у Ер-Ріяді.
РБК-Україна розповідає, які слова Усик сказав відразу після поєдинку з Ф'юрі.
Перші слова Усика після бою з Ф'юрі
"Я переміг. Сьогодні важливий день для мене - мої сини перемогли також у своїх поєдинках у дзюдо. Вони сказали мені: "Тату, ти наступний". Я відповів їм: "Гаразд", - сказав Усик.
Але це не все.
"Я хочу присвятити цю перемогу для своєї матусі - Надії Петрівни - і всім матерям України", - також сказав він.
На питання, що має Усик зробити ще в боксі, він відповів: "Я хочу більше".ʼ
USYK FURY— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2024
After sharing 24 rounds in the ring, it's all respect between these warriors #Usyk2Fury #RiyadhSeason @Turki_alalshikh pic.twitter.com/4jiI3pNIN7
Реакцією публіки на слова українського боксера були гучні оплески і схвальні вигуки на підтримку Олександра.
Зауважимо, що прямо на рингу у Усика попросив реванш Даніель Дюбуа. Українець сказав, що готовий.
Usyk vs. Dubois NEXT#Usyk2Fury #RiyadhSeason @Turki_alalshikh pic.twitter.com/shVblX0tiS— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2024
Усик також подякував голові Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейху за організацію цього бою.
"Ваша високоповажність, дуже дякую за те, що ви робите. Це дуже важливо для мене та для моєї країни. Дякую", - сказав Усик.
Разом з тим Фʼюрі відмовився від коментарів після реваншу з Усиком. Британець одразу після оголошення результату бою пішов з рингу.
Зазначимо, що бій-реванш пройшов усі 12 раундів і завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів - тричі 116:112.
У першому поєдинку між боксерами, який відбувся 18 травня в Ер-Ріяді, Усик переміг роздільним рішенням суддів. Він забрав титул WBC у британця і став абсолютним чемпіоном світу, але згодом відмовився від титулу IBF.
Це сьомий бій Усика в хевівейті та четвертий захист титулу чемпіона світу у надважкій вазі.
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