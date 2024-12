Що сказав Усик одразу після бою з Ф'юрі: перші слова українця з рингу вразили всіх

"Я переміг. Сьогодні важливий день для мене - мої сини перемогли також у своїх поєдинках у дзюдо. Вони сказали мені: "Тату, ти наступний". Я відповів їм: "Гаразд", - сказав Усик.

Але це не все.

"Я хочу присвятити цю перемогу для своєї матусі - Надії Петрівни - і всім матерям України", - також сказав він.

На питання, що має Усик зробити ще в боксі, він відповів: "Я хочу більше".ʼ

USYK FURY



After sharing 24 rounds in the ring, it's all respect between these warriors #Usyk2Fury #RiyadhSeason @Turki_alalshikh pic.twitter.com/4jiI3pNIN7