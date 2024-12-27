Усик зберіг лідерство в рейтингу P4P: єдиний важковаговик у топі
Український чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBO, та WBA Олександр Усик зберіг лідерство в рейтингу боксерів незалежно від вагової категорії від американського спортивного телеканалу ESPN.
Про е повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт медіа.
Рейтинг складався шляхом опитування експертів. 15 з 19-ти поставили українця на перше місце, ще один – на друге, та троє – на третє. Таким чином ім'я чемпіона згадали у всіх анкетах опитування.
Усик став єдиним боксером надважкої ваги, що потрапив до топ-10. Найбільше тут представників легкої та напівважкої ваги. Він також – єдиний українець в елітному списку. В двох анкетах згадали ім'я Василя Ломаченка, але одного сьомого і одного десятого місць для потрапляння в топ виявилось замало.
Топ-10 рейтингу P4P від ESPN
- Олександр Усик (Україна) – надважка вага
- Теренс Кроуфорд (США) – напівсередня
- Наоя Іноуе (Японія) – друга легша
- Артур Бетербієв (Канада) – напівважка
- Сауль Альварес (Мексика) – друга середня
- Дмітрій Бівол – напівважка
- Джессі Родрігес (США) – друга найлегша
- Джервонта Девіс (США) – легка
- Шакур Стівенсон (США) – легка
- Дзюнто Накатані (Японія) – легша
Що таке P4P
Pound for pound (P4P) – це світовий рейтинг професійних боксерів незалежно від вагових категорій. Він складається за принципом порівняння майстерності бійців: оцінюються титули, підкорені дивізіони, рівень суперників, рекорди тощо.
Термін увійшов у вжиток завдяки боксеру Бені Леонарду, який утримував звання чемпіона з травня 1917-го до січня 1925 року. Але більшість істориків боксу вважають, що концепція найкращого бійця незалежно від вагової категорії з`явилася у 1940-х роках завдяки Шуґару Рею Робінсону. Багато хто з боксерської спільноти до сьогодні вважає його найкращим бійцем усіх часів.
У 1990 році цей термін знову став актуальним, з появою першого рейтингу найкращих боксерів за версією журналу The Ring. З того часу свої версії рейтингу P4P складають, зокрема, Асоціація американських журналістів боксу (BWAA), Рада міжнародних рейтингів боксу (TBRB), портал BoxRec, спортивний стрімінговий сервіс DAZN. американський спортивний телеканал ESPN та інші.
До слова, Олександр Усик увійшов до топ-15 українських тріумфаторів спортивного року.
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