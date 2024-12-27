Усик зберіг лідерство в рейтингу P4P: єдиний важковаговик у топі

Український чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBO, та WBA Олександр Усик зберіг лідерство в рейтингу боксерів незалежно від вагової категорії від американського спортивного телеканалу ESPN.

Рейтинг складався шляхом опитування експертів. 15 з 19-ти поставили українця на перше місце, ще один – на друге, та троє – на третє. Таким чином ім'я чемпіона згадали у всіх анкетах опитування.

Усик став єдиним боксером надважкої ваги, що потрапив до топ-10. Найбільше тут представників легкої та напівважкої ваги. Він також – єдиний українець в елітному списку. В двох анкетах згадали ім'я Василя Ломаченка, але одного сьомого і одного десятого місць для потрапляння в топ виявилось замало.

Топ-10 рейтингу P4P від ESPN

Олександр Усик (Україна) – надважка вага Теренс Кроуфорд (США) – напівсередня Наоя Іноуе (Японія) – друга легша Артур Бетербієв (Канада) – напівважка Сауль Альварес (Мексика) – друга середня Дмітрій Бівол – напівважка Джессі Родрігес (США) – друга найлегша Джервонта Девіс (США) – легка Шакур Стівенсон (США) – легка Дзюнто Накатані (Японія) – легша

Що таке P4P

Pound for pound (P4P) – це світовий рейтинг професійних боксерів незалежно від вагових категорій. Він складається за принципом порівняння майстерності бійців: оцінюються титули, підкорені дивізіони, рівень суперників, рекорди тощо.

Термін увійшов у вжиток завдяки боксеру Бені Леонарду, який утримував звання чемпіона з травня 1917-го до січня 1925 року. Але більшість істориків боксу вважають, що концепція найкращого бійця незалежно від вагової категорії з`явилася у 1940-х роках завдяки Шуґару Рею Робінсону. Багато хто з боксерської спільноти до сьогодні вважає його найкращим бійцем усіх часів.

У 1990 році цей термін знову став актуальним, з появою першого рейтингу найкращих боксерів за версією журналу The Ring. З того часу свої версії рейтингу P4P складають, зокрема, Асоціація американських журналістів боксу (BWAA), Рада міжнародних рейтингів боксу (TBRB), портал BoxRec, спортивний стрімінговий сервіс DAZN. американський спортивний телеканал ESPN та інші.