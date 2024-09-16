Дружина Тімура Мірошниченко замилувала романтичними кадрами з чоловіком: відео

На відео Інна та Тімур виглядають дуже щасливими та умиротвореними. Блогерка також написала проникливий пост про кохання, почуття та стосунки. Зазначимо, що публікація не була приурочена до якоїсь важливої дати чи події.

"Ось так можна йти якось на роботу, у своїх думках і турботах, і випадково зустріти найкращу людину у всесвіті. Можна довго сумніватися, вигадувати, що приховує ця людина, тому що "таких ідеальних не існує", - зазначила багатодітна мама.

Інна та Тімур Мірошниченки (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"Можна щодня розуміти, що сьогодні любиш ще сильніше. Ще сильніше дякувати. Ще сильніше пишатися. Ще сильніше хочеш не випадати з його обіймів", - написала дружина ведучого.

Також вона згадала про поширені стереотипи про "кохання живе три роки" і що "з появою дітей зникає пристрасть" або "на кожну гарну знайдеться ще красивіше".

"Кажуть, що кожні стосунки чомусь вчать. Але ми не вчимося. Ми ніби вже все вміли. Просто домовились зустрітися, взятися за руки і разом йти до спільної мети" - зазначила Інна.

Свою публікацію знаменитість завершила зізнанням у коханні чоловікові.

Як відреагували у мережі

Фоловери пари відразу почали коментувати чуттєве відео, не перестаючи захоплюватися парою:

"Я у захваті від вас, як від пари і як від сім'ї!".

"Вражаюче написано. Вперше читаю таке освідчення в коханні".

"Ваша сім'я - це таке справжнє, щире, любляче, світле і неповторне! Бережіть один одного! Я просто завмираю, коли читаю ваші пости, або дивлюся ваші сторизи, і, як мама двох дочок, вірю, що ваша любов на все життя! Ви такі справжні".

"Кохання - це велика праця щодня. Тим паче, коли багатодітна сім'я і не проста сім'я".

"Це найкраще, що можна побачити в Інстаграм".

Нагадаємо, пара виховує 4-х дітей: рідних Мію та Марко, а також Марселя та Ангеліну, яких вони усиновили або, як вони самі кажуть, "народили серцем".

Мірошниченки рік тому і зараз (фото: instagram.com/_inna_mi_)