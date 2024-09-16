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Жена Тимура Мирошниченко восхитила романтическими кадрами с мужем: видео

Инна и Тимур Мирошниченки (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Автор: Катерина Собкова

Супруга телеведущего Тимура Мирошниченко, адвокат и блогерша Инна, поделилась в сети трогательным видео со своим мужем и призналась ему в любви.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram знаменитости.

На видео Инна и Тимур выглядят очень счастливыми и умиротворенными. Блогерша также написала проникновенный пост о любви, чувствах и отношениях. Отметим, что публикация не была приурочена к какой-то важной дате или событию.

"Вот так можно идти однажды на работу, в своих мыслях и заботах, и случайно встретить самого лучшего человека во вселенной. Можно долго сомневаться, выдумывать, что скрывает этот человек, потому что "таких идеальных не существует", - отметила многодетная мама.

Инна и Тимур Мирошниченки (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"Можно каждый день понимать, что сегодня любишь еще сильнее. Еще сильнее благодарить. Еще сильнее гордиться. Еще сильнее хочешь не выпадать из его объятий", - написала жена ведущего.

Также она вспомнила про распространенные стереотипы про "любовь живет три года" и что "с появлением детей исчезает страсть" или "на каждую красивую найдется еще красивее".

"Говорят, что каждые отношения чему-то учат. Но мы не учимся. Мы словно уже все умели. Просто договорились встретиться, взяться за руки и вместе идти к общей цели" - отметила Инна.

Свою публикацию знаменитость завершила признанием в любви супругу.

 

Как отреагировали в сети

Фолловеры пары тут же принялись комментировать чувственное видео, не переставая восхищаться парой:

  • "Я в восторге от вас, как от пары и как от семьи!".
  • "Впечатляюще написано. Впервые читаю подобное признание в любви".
  • "Ваша семья - это такое настоящее, искреннее, любящее, светлое и неповторимое! Берегите друг друга! Я просто замираю, когда читаю ваши посты, или смотрю ваши сториз, и, как мама двух дочерей, верю, что ваша любовь на всю жизнь! Вы такие настоящие".
  • "Любовь - это большой труд каждый день. Тем более когда многодетная семья и не простая семья".
  • "Это самое лучшее, что можно увидеть в Инстаграм".

Напомним, пара воспитывает 4-х детей: родных Мию и Марко, а также Марселя и Ангелину, которых они усыновили или, как они сами говорят, "родили сердцем".

Мирошниченки год назад и сейчас (фото: instagram.com/_inna_mi_)

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