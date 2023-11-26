Дружина Тімура Мірошниченка сказала, як їхній названий син почувається після операції

Хлопчика виписали з лікарні

Обраниця шоумена говорить, що їх з малюком вже виписали з лікарні і вони перебувають дома.

Також жінка поскаржилася на свій моральний стан.

Сина Мірошниченків виписали з лікарні (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"Ми вже вдома. Я почуваюсь так, ніби то в мене операція була. Просто не можу зібратися до купи. Марсель добре!", - поділилася Інна.

Вона додала, що медики заборонили давати Марселю знеболювальні, через які, за її словами, хлопчик стає занадто активним.

"Лікар сказав не давати знеболювальні, бо він тоді занадто активний, а це небезпечно. Він реально бігав, стрибав, животом спускався з ліжка…І заспокоїти неможливо. Тому ось лежить і проживає все, як є", - розповіла Мірошниченко.

Сина Мірошниченків виписали з лікарні (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Для довідки

Тимур та Інна Мірошниченки влітку цього року стали прийомними батьками для хлопчика Марселя із Житомирського дитячого будинку.

Його не хотіли всиновлювати родини з різних куточків України, адже він мав багато різних хвороб.

"У нього значне відставання в розвитку - він дуже рано народився з вагою 1,4 кг. Малюк пережив дуже важку операцію, і витратив дуже багато сил на виживання. Розмір його одягу відповідає розміру речей для 9-місячної дитини. У нього викривлена грудна клітка, травми мозку. Можливо, він не заговорить і не зможе розвинутися", - ділилося пожружжя.

До слова, наважитись на всиновлення пара планувала ще до початку повномасштабного вторгнення. Проте війна лише зміцнила та прискорила їхні плани.

Після місяців збору усіх необхідних документів та проходжень усіх перевірок їм нарешті вдалося стати родиною для малюка.

Більше того, Інна ще планує взяти з дитбудинку дитину. Вона вже подала документи та починає процес підготовки.

Також Тімур та Інна виховують двох власних дітей - 5-річну Мію та 3-річного Марка.

Родина Мірошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)