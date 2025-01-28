Дружина Решетніка показала наймоднішу куртку цієї весни: стильний хіт 2025 року

Навесні 2025 року дійсно бомбери з комірами стають одним із ключових трендів. Цей фасон поєднує в собі стиль і функціональність, роблячи його популярним серед модниць. Такі куртки будуть різноманітними - від класичних моделей до більш сучасних з нестандартними деталями.



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Христина Решетнік для розслабленого повсякденного образу вибрала сіро-коричневий бомбер із кашеміру в трендовому принті "ялинки". Помітна особливість такої куртки: вона на ґудзиках і з невеликим коміром, а також з манжетами на рукавах.

Свій образ багатодітна мама доповнила светром у тон до куртки та широкими штанами коричневого відтінку з вельвету - ще однією трендовою новинкою цього року.

Завершити лук дружина Решетніка вирішила стильними кедами з білосніжними носками та великим шарфом-палантином у тон до взуття, а також чорною кепкою відомого бренду.

Щоб надати образу динамічності, Христина обрала яскравий акцент у вигляді червоної сумки.

На що звернути увагу при виборі куртки-бомбера навесні 2025 року

Комір

Він надає додаткову елегантність і захист від холодного вітру, що ідеально підходить для весни. Це може бути як строгий, так і більш розслаблений стиль.

Модні матеріали

Шкіра, матова і блискуча штучна тканина, а також легкі утеплені матеріали, які підійдуть для мінливої весняної погоди.

Яскраві та пастельні відтінки

Навесні 2025 року в моді будуть і яскраві кольори (наприклад, помаранчевий, блакитний), і спокійніші пастельні відтінки, як-от ніжно-рожевий, м'ятний або світлий беж.

Об'єм і комфорт

Бомбери з ширшими плечима або вільним кроєм продовжують бути популярними. Вони створюють стильний, недбалий образ, який чудово підходить для повсякденного носіння.

Декоративні елементи

Металеві блискавки, нашивки, аплікації та різноманітні ремені додаватимуть індивідуальності та унікальності моделям.



Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)