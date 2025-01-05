Дружина Усика продемонструвала верхній одяг, який точно має бути в гардеробі кожної модниці
Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина, яка часто підтримує його на поєдинках, продемонструвала в мережі стильний образ із верхнім одягом, що має бути в гардеробі кожної модниці у 2025 році.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.
Зазначимо, що Катерина часто балує своїх фоловерів атмосферними фотосесіями в стильних образах.
Дружина українського боксера (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Для нової серії фото дружина українського боксера вибрала коричневий тренч відомого бренду. Його вона доповнила короткою спідницею, гольфом-водолазкою і високими чорними чобітьми на низькому ходу.
Завершити образ дружина Олександра Усика вирішила розпущеним волоссям і непомітним макіяжем.
Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Чому тренч повинен бути в гардеробі кожної модниці
Класика на всі часи
Тренч - це символ елегантності та витонченості. Його історія починається з воєнних часів, коли він був створений для офіцерів британської армії, але відтоді він став модним аксесуаром, який легко адаптується під різні стилі. У 2025 році тренчі залишаються бездоганними у своєму класичному виконанні - з поясом, двобортною застібкою і характерними лацканами.
Універсальність
Тренч - це ідеальний предмет верхнього одягу, який можна носити в будь-яку пору року. Він легко поєднується з різними стилями одягу, від casual до більш формальних. З ним можна створювати різноманітні образи:
- з джинсами і футболкою для повсякденних прогулянок
- з діловим костюмом і штанами для офісу
- з сукнею або спідницею для вечірнього виходу.
Ідеальний для перехідного сезону
Тренч - це ідеальний верхній одяг для весни й осені, коли погода мінлива, і потрібно щось, що захистить від вітру, але не буде занадто теплим. Його легкість і здатність добре пропускати повітря роблять тренч відповідним вибором для температурних коливань. Він здатний захистити від дощу завдяки водовідштовхувальним тканинам, що особливо актуально в осінні та весняні місяці.
Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)