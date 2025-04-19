Дружина Решетніка показала "лук", який зводить чоловіків з розуму: скільки коштує (фото)

Дружина відомого телеведучого Григорія Решетніка Христина вразила підписників модним виходом під час відпочинку в Туреччині.
Який образ обрала інфлюенсерка та скільки він коштує, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.
На фото Христина позує в модні чорній сукні зі шлейфом, яка підкреслює її струнку фігуру та довгі ніжки. Додатковим елементом образу став маленький червоний клатч, який створив яскравий акцент.
"Коли фото робила собі сама. Але бажаючих допомогти виявилось чимало. Цей лук зводить чоловіків з розуму - перевірено на собі", - прокоментувала модний вихід блогерка.
Для прогулянки блогерка обрала модну сукню глибокого чорного кольору від українського бренду be:POSH. Вона має вишукане драпірування та шлейф на поясі. Коштує такий наряд за даними Instagram-магазину 7500 грн.
Маленька сатинова сумочка з мерехтливим камінням, якою дружина телеведучого підкреслила свій вишуканий образ, належить українському бренду JUNA. Вартість такого аксесуара сягає 3500 грн.
Підписники залишилися у захваті не чарівного образу Христини. Вони оцінили модний образ та засипали його власницю компліментами.
Нагадаємо, останні кілька днів Христина Решетнік відпочивала в Туреччині, де насолоджувалася горами та морем. А вже зараз повернулася в Україну та готується до Великодня, про що розповіла в Stories.
Христина та Григорій Решетніки разом 14 років. Вони одружилися восени 2010 року, а познайомилися завдяки спільній роботі. Разом виховують трьох спільних синів - Івана, Дмитра та Олександра.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram-акаунти Христини Решетнік, брендів JUNA та be:POSH.