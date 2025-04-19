Жена Решетника показала "лук", который сводит мужчин с ума: сколько стоит (фото)

На фото Кристина позирует в модном черном платье со шлейфом, которое подчеркивает ее стройную фигуру и длинные ножки. Дополнительным элементом образа стал маленький красный клатч, который создал яркий акцент.

"Когда фото делала себе сама. Но желающих помочь оказалось немало. Этот лук сводит мужчин с ума - проверено на себе", - прокомментировала модный выход блогерша.

Образ жены Решетника (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Сколько стоит платье Кристины

Для прогулки блогер выбрала модное платье глубокого черного цвета от украинского бренда be:POSH. Оно имеет изысканную драпировку и шлейф на поясе. Стоит такой наряд по данным Instagram-магазина 7500 грн.

Сколько стоит платье Кристины Решетник (коллаж: РБК-Украина)

Сколько стоит клатч

Маленькая сатиновая сумочка с мерцающими камнями, которой жена телеведущего подчеркнула свой изысканный образ, принадлежит украинскому бренду JUNA. Стоимость такого аксессуара достигает 3500 грн.

Идеальный аксессуар для вечернего образа (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Как отреагировали в сети

Подписчики остались в восторге от не очаровательного образа Кристины. Они оценили модный образ и засыпали его обладательницу комплиментами.

"Какое платье и ты в нем!"

"Просто невероятное. Ну, как можно быть такой крутой?"

"Красавица".

"Великолепная".

"Ну звездочка".

"Так элегантно и изящно, очень красиво".

"Невероятная красавица".

Напомним, последние несколько дней Кристина Решетник отдыхала в Турции, где наслаждалась горами и морем. А уже сейчас вернулась в Украину и готовится к Пасхе, о чем рассказала в Stories.

Кристина и Григорий Решетник вместе 14 лет. Они поженились осенью 2010 года, а познакомились благодаря совместной работе. Вместе воспитывают трех общих сыновей - Ивана, Дмитрия и Александра.