Жена Решетника показала "лук", который сводит мужчин с ума: сколько стоит (фото)
Жена известного телеведущего Григория Решетника Кристина поразила подписчиков модным выходом во время отдыха в Турции.
Какой образ выбрала инфлюенсер и сколько он стоит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
На фото Кристина позирует в модном черном платье со шлейфом, которое подчеркивает ее стройную фигуру и длинные ножки. Дополнительным элементом образа стал маленький красный клатч, который создал яркий акцент.
"Когда фото делала себе сама. Но желающих помочь оказалось немало. Этот лук сводит мужчин с ума - проверено на себе", - прокомментировала модный выход блогерша.
Сколько стоит платье Кристины
Для прогулки блогер выбрала модное платье глубокого черного цвета от украинского бренда be:POSH. Оно имеет изысканную драпировку и шлейф на поясе. Стоит такой наряд по данным Instagram-магазина 7500 грн.
Сколько стоит платье Кристины Решетник (коллаж: РБК-Украина)
Сколько стоит клатч
Маленькая сатиновая сумочка с мерцающими камнями, которой жена телеведущего подчеркнула свой изысканный образ, принадлежит украинскому бренду JUNA. Стоимость такого аксессуара достигает 3500 грн.
Идеальный аксессуар для вечернего образа (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Как отреагировали в сети
Подписчики остались в восторге от не очаровательного образа Кристины. Они оценили модный образ и засыпали его обладательницу комплиментами.
- "Какое платье и ты в нем!"
- "Просто невероятное. Ну, как можно быть такой крутой?"
- "Красавица".
- "Великолепная".
- "Ну звездочка".
- "Так элегантно и изящно, очень красиво".
- "Невероятная красавица".
Напомним, последние несколько дней Кристина Решетник отдыхала в Турции, где наслаждалась горами и морем. А уже сейчас вернулась в Украину и готовится к Пасхе, о чем рассказала в Stories.
Кристина и Григорий Решетник вместе 14 лет. Они поженились осенью 2010 года, а познакомились благодаря совместной работе. Вместе воспитывают трех общих сыновей - Ивана, Дмитрия и Александра.
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При написании материала были использованы следующие источники: Instagram-аккаунты Кристины Решетник, брендов JUNA и be:POSH.