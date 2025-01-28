Дружина Позитива зворушила мережу кадрами маленької донечки: "Наше перше свято"

Український виконавець Позитив, справжнє ім’я якого Олексій Завгородній, разом із дружиною святкує особливу подію - їхній маленькій донечці Марії виповнився місяць.
З цієї нагоди обраниця музиканта поділилася зворушливими фото у Instagram, і РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про це детальніше.
У своєму блозі новоспечена мама опублікувала кілька зворушливих знімків. На фото дівчинка позує у білому боді з об’ємним бантиком на голові. Довкола неї на ліжку батьки розклали святкові декорації, щоб підкреслити важливість події.
На інших кадрах можна побачити, як Олексій тримає донечку на руках, а Юлія фотографує їх разом. Ще на одному знімку Сахневич ніжно цілує крихітну ніжку малюка.
"Час летить швидко! Наше перше маленьке свято. Підіймаємо свої молочні келихи", - написала танцівниця.
Таким чином зіркове подружжя повідомило шанувальникам, що їхній первісток народився 27 грудня. Вони офіційно оголосили про поповнення лише у середині січня, а тепер розкрили повну інформацію про цю радісну подію.
У коментарях друзі, колеги та шанувальники залишають зворушливі слова для зіркових батьків. Ось деякі з них:
Про своє одруження пара оголосила у 2024 році, незадовго до того, як повідомила про очікування первістка. Про вагітність Юлії стало відомо у листопаді минулого року.
Навесні 2024 року Олексій вперше публічно зізнався у коханні до Юлії, офіційно підтвердивши їхній роман. Тоді ж пара розповіла, що вже перебуває близько року в офіційному шлюбі.
Раніше, у 2020 році, під час участі у шоу "Танці з зірками", почали поширюватися чутки про можливий роман між Позитивом та Юлією. На той момент танцівниця була його партнеркою на проєкті. Однак Олексій заперечував заяви про почуття між ними, адже тоді ще був одружений із дизайнеркою Анною Андрійчук.
Лише після розлучення та після того, як минув певний час, виконавець зізнався, що таки знайшов ту, хто підкорила його серце.
Раніше Позитив зізнався, чи хотів би, щоб Дорофєєва стала хрещеною мамою його майбутньої дитини.
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