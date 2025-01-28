Жена Позитива растрогала сеть кадрами маленькой дочери: "Наш первый праздник"

Украинский исполнитель Позитив, настоящее имя которого Алексей Завгородний, вместе с женой празднует особое событие - их маленькой дочери Марии исполнился месяц.
По этому случаю избранница музыканта поделилась трогательными фото в Instagram, и РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об этом подробнее.
В своем блоге новоиспеченная мама опубликовала несколько трогательных снимков. На фото девочка позирует в белом бодике с объемным бантиком на голове. Вокруг нее на кровати родители разложили праздничные декорации, чтобы подчеркнуть важность события.
На других кадрах можно увидеть, как Алексей держит дочь на руках, а Юлия фотографирует их вместе. Еще на одном снимке Сахневич нежно целует крошечную ножку малыша.
"Время летит быстро! Наш первый маленький праздник. Поднимаем свои молочные бокалы", - написала танцовщица.
Таким образом звездные супруги сообщили поклонникам, что их первенец родился 27 декабря. Они официально объявили о пополнении лишь в середине января, а теперь раскрыли полную информацию об этом радостном событии.
В комментариях друзья, коллеги и поклонники оставляют трогательные слова для звездных родителей. Вот некоторые из них:
О своей женитьбе пара объявила в 2024 году, незадолго до того, как сообщила об ожидании первенца. О беременности Юлии стало известно в ноябре прошлого года.
Весной 2024 года Алексей впервые публично признался в любви к Юлии, официально подтвердив их роман. Тогда же пара рассказала, что уже находится около года в официальном браке.
Ранее, в 2020 году, во время участия в шоу "Танцы со звездами", начали распространяться слухи о возможном романе между Позитивом и Юлией. На тот момент танцовщица была его партнершей на проекте. Однако Алексей отрицал заявления о чувствах между ними, ведь тогда еще был женат на дизайнере Анне Андрийчук.
Только после развода и после того, как прошло некоторое время, исполнитель признался, что таки нашел ту, кто покорила его сердце.
Ранее Позитив признался, хотел ли бы, чтобы Дорофеева стала крестной мамой его будущего ребенка.
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