Дружина Оззі Осборна намагалася накласти на себе руки. Стала відома причина

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71-річна Шерон розповіла про болісний досвід, пов'язаний зі зрадою 75-річного Оззі.

"Він завжди, завжди мав прихильниць, і я так звикла до цього", - поділилася телеведуча.

Оззі Осборн з дружиною (фото: instagram.com/sharonosbourne)

Однак, за її словами, коли зрада набуває особистого характеру, це стає "зовсім іншим", адже з'являється емоційна прив'язаність.

У своєму розпачі Шерон прийняла велику кількість пігулок, і, як вона розповіла, зачинилася в спальні, де її виявила покоївка.

"Я так втомилася від усього цього, він розбивав моє серце. І я просто подумала: "Мої діти підросли, з ними все гаразд, і вони можуть самі про себе подбати". Тому я замкнулася в спальні", - говорить Шерон.

На щастя для жінки, покоївка в цей час зібралася прибрати в її спальні. Вона забила на сполох, коли не змогла достукатися до господині. Дружину музиканта відкачали.

Оззі Осборн з дружиною (фото: instagram.com/sharonosbourne)

Нагадаємо, шлюб подружжя, який тривав з 1982 року, зазнав серйозного випробування 2 травні 2016 року, коли стало відомо про інтимний зв'язок Оззі з перукаркою.

Наступні кілька місяців були наповнені різноманітними подіями, включно з лікуванням Оззі від сексуальної залежності та подальшим поновленням шлюбних обітниць пари у Лас-Вегасі у 2017 році.