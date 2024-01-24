Жена Оззи Осборна пыталась покончить с собой. Стала известна причина

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71-летняя Шэрон рассказала о болезненном опыте, связанном с предательством 75-летнего Оззи.

"Он всегда, всегда имел поклонниц, и я так привыкла к этому", - поделилась телеведущая.

Оззі Осборн з дружиною (фото: instagram.com/sharonosbourne)

Однако, по ее словам, когда измена приобретает личный характер, это становится "совсем другим", ведь появляется эмоциональная привязанность.

В своем отчаянии Шэрон приняла большое количество таблеток, и, как она рассказала, закрылась в спальне, где ее обнаружила горничная.

"Я так устала от всего этого, он разбивал мое сердце. И я просто подумала: "Мои дети подросли, с ними все в порядке, и они могут сами о себе позаботиться". Поэтому я заперлась в спальне", - говорит Шэрон.

К счастью для женщины, горничная в это время собралась убрать в ее спальне. Она забила тревогу, когда не смогла достучаться до хозяйки. Жену музыканта откачали.

Оззи Осборн с женой (фото: instagram.com/sharonosbourne)

Напомним, брак супругов, который длился с 1982 года, подвергся серьезному испытанию 2 мая 2016 года, когда стало известно об интимной связи Оззи с парикмахершей.

Следующие несколько месяцев были наполнены различными событиями, включая лечение Оззи от сексуальной зависимости и последующим возобновлением брачных обетов пары в Лас-Вегасе в 2017 году.