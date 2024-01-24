RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жена Оззи Осборна пыталась покончить с собой. Стала известна причина

Оззи Осборн с женой (фото: instagram.com/sharonosbourne)
Автор: Иванна Пашкевич

Известная телеведущая Шэрон Осборн поделилась шокирующим откровением о попытке самоубийства после того, как узнала об измене своего мужа, культового британского рок-певца Оззи Осборна.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People.

Подробности

71-летняя Шэрон рассказала о болезненном опыте, связанном с предательством 75-летнего Оззи.

"Он всегда, всегда имел поклонниц, и я так привыкла к этому", - поделилась телеведущая.

Оззі Осборн з дружиною (фото: instagram.com/sharonosbourne)

Однако, по ее словам, когда измена приобретает личный характер, это становится "совсем другим", ведь появляется эмоциональная привязанность.

В своем отчаянии Шэрон приняла большое количество таблеток, и, как она рассказала, закрылась в спальне, где ее обнаружила горничная.

"Я так устала от всего этого, он разбивал мое сердце. И я просто подумала: "Мои дети подросли, с ними все в порядке, и они могут сами о себе позаботиться". Поэтому я заперлась в спальне", - говорит Шэрон.

К счастью для женщины, горничная в это время собралась убрать в ее спальне. Она забила тревогу, когда не смогла достучаться до хозяйки. Жену музыканта откачали.

Оззи Осборн с женой (фото: instagram.com/sharonosbourne)

Напомним, брак супругов, который длился с 1982 года, подвергся серьезному испытанию 2 мая 2016 года, когда стало известно об интимной связи Оззи с парикмахершей.

Следующие несколько месяцев были наполнены различными событиями, включая лечение Оззи от сексуальной зависимости и последующим возобновлением брачных обетов пары в Лас-Вегасе в 2017 году.

Ранее звезда "Женского квартала" рассказала о самоубийстве сестры.

Также экс-пациентка лондонской клиники рассказала, как проходит реабилитация Кейт Миддлтон после операции.

Читайте РБК-Украина в Google News
зіркиОззи Озборн