Дружина Мірошниченка показала розмову з названою донькою, питання якої довели всіх до сліх

"7 місяців з нами і щодня перепитує, чи дійсно ми її любимо? Чи дійсно це назавжди? Чи дійсно вона наша донечка? Ангеліна нічого не згадує з життя "до". Ніби не було 8,5 років життя. Лише окремі епізоди, і вони як вибухи з підсвідомості. Щось болюче, що виривається назовні, а потім знову не пам’ятає", - підписала відео Мірошниченко.

Інна зазначила, що дитяча психіка дуже цікаво працює. Вона може приховати болісні події, аби вберегти від спогадів.

На відео Ангеліна питала, чи дійсно її люблять, чи не залишать її батьки. Дівчинка зізналася, що дуже чекала на маму й тата, коли була у дитбудинку.

"Ти мене не покинеш? Я твоя донечка?" - питала дитина.

Допис Мірошниченко розчулив коментаторів. Питання дівчинки довели до сліз багатьох юзерів. Вони пишуть:

"Інно, захоплюся вашою сімʼєю. Дякую за любов і приклад"

"Що довелось пережити дитині, щоб ставити такі питання"

"Реву. Неймовірно захоплююсь вами! Яка внутрішня сила та любов"

"Думка про те, що у дитячих будинках тисячі дітей чекають, щоб почути ці слова, розбиває серця"

"В нас теж двоє всиновлених діток 8 і 10 років, і син час від часу питає, чи не повернемо ми його назад"

"Аж сльози потекли. Дуже пишаюся вашою сім'єю"

"До сліз".

Що відомо про родину Мірошниченків

Тімур та Інна Мірошниченки - відома українська пара, яка виховує чотирьох дітей: двох біологічних та двох усиновлених.

У 2023 році Тімур та Інна усиновили Марселя, хлопчика з Житомирського дитячого будинку, який народився передчасно та мав низку медичних проблем. А у червні 2024 року родина стала ще більше, Тімур та Інна забрали з дитбудинку Ангеліну.