Жена бывшего "Холостяка" Иракли Макацария очаровала стильными фото на последних сроках беременности

Супруга грузинского бизнесмена и бывшего участника украинского реалити-шоу про любовь "Холостяк-6" Иракли Макацария Лиза Чичуа, которая сейчас находится на последнем месяце беременности, показала новые фото с заметно округлившимся животиком.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram 22-летней девушки.

Для "беременной" фотосессии она выбрала короткое платье из полупрозрачного шифона плиссе. Наряд нежно-голубого оттенка украшали объемные рукава, которые красиво развевались в то время, когда девушка позировала для фото.

Супруга бизнесмена (фото: instagram.com/lizachichuaa)

Свой образ она дополнила естественным макияжем и распущенными волосами. От украшений и обуви возлюбленная экс-холостяка предпочла отказаться.

Лиза Чичуа (фото: instagram.com/lizachichuaa)

Несмотря на то, что девушка должна родить уже в январе 2025 года, на снимках она выглядит превосходно и просто-таки светится от счастья.

Жена Иракли Макацария (фото: instagram.com/lizachichuaa)

Как складывалась личная жизнь Иракли Макацария

Отметим, что грузинский бизнесмен искал свою любовь в Украине в 2016 году и тогда подарил кольцо Алене Лесик. Однако вскоре после окончания "Холостяка" пара рассталась. Более того, Лесик написала провокационный пост в сети, публично унизив Иракли.

После участия в проекте ему приписывали романы с фитнес-тренером Мариной Боржемской, с певицей Мишель Андраде и гимнасткой Анной Ризатдиновой.

Однако сердце красавца покорила девушка по имени Лиза Чичуа, которая младше его на 17 лет.

Иракли Макацария и Лиза Чичуа (фото: instagram.com/maqatsa)

Как развивались отношения с Лизой Чичуа

Свою будущую супругу Макацария встретил в Грузии случайно, увидев девушку в очереди перед концертом известной грузинской группы. Однако отношения завязались не сразу.

Иракли узнал о ней больше через общих знакомых и начал писать в сети. Он завоевывал сердце девушки, прислав ей любимые сладости - чурчхелу.

В 2022 года Иракли сделал предложение руки и сердца любимой на вершине горы в Тбилиси, а в июле того же года влюбленные сыграли пышную свадьбу в грузинских традициях и обвенчались.

Уже через год у них родился сын Георгий. А в октябре 2024-го стало известно, что пара готовится стать родителями во второй раз. На этот раз они ждут девочку.

Супруги на свадьбе, а также с сыном (фото: instagram.com/maqatsa)