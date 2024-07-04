Дружина Гордона назвала причину непростих стосунків з Зеленським

Що Бацман каже про Зеленського

За словами Олесі, Володимиру не сподобалася публічна критика, яка трапилася на тлі певних обставин. Вона згадала закони про дезінформацію, медіа та олігархів.

"Все почалося з закону про дезінформацію, який зняли з розгляду, і там взагалі згадувалася тюрма для журналістів. Після цього - закон про медіа, який прийняли уже під час війни. Плюс, закон про олігархів, який був направлений на боротьбу з їх медіа, з їх свободою слова. Звичайно, що Володимиру Олександровичу така публічна критика не сподобалась", - сказала обраниця Гордона.

Дмитро Гордон і його дружина Олеся Бацман (Фото: instagram.com/alesiabatsman)

Зірка підкреслила, що востаннє вона і її чоловік спілкувалися з президентом ще до початку повномасштабної війни. Але раніше ситуація була абсолютно іншою. За словами журналістки, її обранець товаришував з Зеленським.

"Можна публічно прослідити нашу лінію стосунків. Будь-хто, хто поцікавиться цим питанням, це побачить, бо все є в інтернеті. Діма і Володимир Олександрович дуже довго знайомі, вони товаришували, мали велику історію стосунків", - каже Бацман.

Раніше журналіст товаришував з Зеленським (Фото: instagram.com/alesiabatsman)

"Коли почалися президентські перегони, ми дуже підтримували Володимира Зеленського в тому, щоб він став президентом. Як всі пам'ятають, тоді йшлося про те, що Петро Порошенко хоче вдруге стати президентом України. Звичайно, я думаю, що тоді ми зробили великий внесок у те, щоб Володимир Зеленський став президентом", - зауважила також журналістка.

Інтерв'ю свого чоловіка з Володимиром, який тоді лише збирався стати главою держави, інтерв'юерка назвала "унікальним". Вона пояснює, що саме у тому відео Зеленській відверто сказав про наміри іти в президенти. Ролик подивилися близько 26 млн людей.

"Я пам'ятаю, як мені скидали скріни, як всі дивляться це інтерв'ю, воно було реально круте. Це була така його програма президентська", - ділиться дружина Гордона.

Крім того, відома українка також пригадала пресконференції, під час якиї її обранець ставив прямі питання. Вона підкреслила, що вони, як журналісти, мають реагувати на події, що відбуваються в країні.

"Ми як люди, які звикли говорити на біле - біле, на чорне - чорне. Ми говорили про те, що є дуже великі проблеми з кадровою політикою і називали прізвища. Сьогодні, навіть якщо взяти пресконференції, питання Діми публічні, то там можна почути прізвища Тищенка, Тарана, Степанова і так далі… Тобто ми про це казали ще тоді. Корупція, яка також була, боротьба із нею тоді в оточенні", - підсумувала Бацман.