Дружина Гордона назвала причину непростих стосунків з Зеленським

Олеся Бацман, яка є журналісткою та обраницею Дмитра Гордона, відверто висловилася про складні стосунки з Володимиром Зеленським. Вона зазначила, що у минулому вони мали приємне дружнє спілкування, проте тепер ситуація дещо змінилася.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю дружини відомого інтерв'юера для YouTube-каналу Слави Дьоміна.
За словами Олесі, Володимиру не сподобалася публічна критика, яка трапилася на тлі певних обставин. Вона згадала закони про дезінформацію, медіа та олігархів.
"Все почалося з закону про дезінформацію, який зняли з розгляду, і там взагалі згадувалася тюрма для журналістів. Після цього - закон про медіа, який прийняли уже під час війни. Плюс, закон про олігархів, який був направлений на боротьбу з їх медіа, з їх свободою слова. Звичайно, що Володимиру Олександровичу така публічна критика не сподобалась", - сказала обраниця Гордона.
Зірка підкреслила, що востаннє вона і її чоловік спілкувалися з президентом ще до початку повномасштабної війни. Але раніше ситуація була абсолютно іншою. За словами журналістки, її обранець товаришував з Зеленським.
"Можна публічно прослідити нашу лінію стосунків. Будь-хто, хто поцікавиться цим питанням, це побачить, бо все є в інтернеті. Діма і Володимир Олександрович дуже довго знайомі, вони товаришували, мали велику історію стосунків", - каже Бацман.
"Коли почалися президентські перегони, ми дуже підтримували Володимира Зеленського в тому, щоб він став президентом. Як всі пам'ятають, тоді йшлося про те, що Петро Порошенко хоче вдруге стати президентом України. Звичайно, я думаю, що тоді ми зробили великий внесок у те, щоб Володимир Зеленський став президентом", - зауважила також журналістка.
Інтерв'ю свого чоловіка з Володимиром, який тоді лише збирався стати главою держави, інтерв'юерка назвала "унікальним". Вона пояснює, що саме у тому відео Зеленській відверто сказав про наміри іти в президенти. Ролик подивилися близько 26 млн людей.
"Я пам'ятаю, як мені скидали скріни, як всі дивляться це інтерв'ю, воно було реально круте. Це була така його програма президентська", - ділиться дружина Гордона.
Крім того, відома українка також пригадала пресконференції, під час якиї її обранець ставив прямі питання. Вона підкреслила, що вони, як журналісти, мають реагувати на події, що відбуваються в країні.
"Ми як люди, які звикли говорити на біле - біле, на чорне - чорне. Ми говорили про те, що є дуже великі проблеми з кадровою політикою і називали прізвища. Сьогодні, навіть якщо взяти пресконференції, питання Діми публічні, то там можна почути прізвища Тищенка, Тарана, Степанова і так далі… Тобто ми про це казали ще тоді. Корупція, яка також була, боротьба із нею тоді в оточенні", - підсумувала Бацман.
Тим часом Кравець пояснила, чи не дратують її постійні питання про Зеленського.
Також раніше зірка "Кварталу" вперше за три роки розповіла про зустріч з Зеленською.