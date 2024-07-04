Жена Гордона назвала причину непростых отношений с Зеленским

Что Бацман говорит о Зеленском

По словам Алеси, Владимиру не понравилась публичная критика, случившаяся на фоне определенных обстоятельств. Она вспомнила законы о дезинформации, медиа и олигархах.

"Все началось с закона о дезинформации, который сняли с рассмотрения, и там вообще упоминалась тюрьма для журналистов. После этого - закон о медиа, который приняли уже во время войны. Плюс, закон об олигархах, который был направлен на борьбу с их медиа, с их свободой слова. Конечно, Владимиру Александровичу такая публичная критика не понравилась", - сказала избранница Гордона.

Дмитрий Гордон и его супруга Алеся Бацман (Фото: instagram.com/alesiabatsman)

Звезда подчеркнула, что в последний раз она и ее муж общались с президентом еще до начала полномасштабной войны. Но раньше ситуация была совершенно иной. По словам журналистки, ее избранник дружил с Зеленским.

"Можно публично проследить нашу линию отношений. Любой, кто поинтересуется этим вопросом, это увидит, потому что все есть в интернете. Дима и Владимир Александрович очень долго знакомы, они дружили, имели обширную историю отношений", - говорит Бацман.

Ранее журналист дружил с Зеленским (Фото: instagram.com/alesiabatsman)

"Когда началась президентская гонка, мы очень поддерживали Владимира Зеленского в том, чтобы он стал президентом. Как все помнят, тогда речь шла о том, что Петр Порошенко хочет во второй раз стать президентом Украины. Конечно, я думаю, что тогда мы внесли большой вклад. в то, чтобы Владимир Зеленский стал президентом", - отметила также журналистка.

Интервью своего мужа с Владимиром, который тогда только собирался стать главой государства, интервьюерша назвала "уникальным". Она объясняет, что именно в том видео Зеленский откровенно сказал о намерениях идти в президенты. Ролик посмотрели около 26 млн человек.

"Я помню, как мне сбрасывали скрины, как все смотрят это интервью, оно было реально крутым. Это была такая его программа президентская", - делится жена Гордона.

Кроме того, известная украинка также вспомнила пресс-конференции, во время которых ее избранник задавал прямые вопросы. Она подчеркнула, что они, как журналисты, должны реагировать на происходящие в стране события.

"Мы как люди, привыкшие говорить на белое - белое, на черное - черное. Мы говорили о том, что есть очень большие проблемы с кадровой политикой и называли фамилии. Сегодня, даже если взять пресс-конференции, вопросы Димы публичные, то там можно услышать фамилии Тищенко, Тарана, Степанова и так далее… То есть мы об этом говорили еще тогда. Коррупция, которая тоже была, борьба с ней тогда в окружении", - подытожила Бацман.