Дружина Євгена Кота вперше розповіла, що допомогло їй завагітніти після 4 років невдалих спроб

Наталія Татарінцева розповіла, що допомогло їй завагітніти після діагнозу безпліддя

Зараз Наталія вже перебуває на третьому триместрі своєї першої вагітності, на яку пара спортсменів так довго чекала. Виявляється, у Євгена з дружиною не було дітей не через великий обсяг роботи, а через те, що просто не виходило завагітніти.

У своєму житті дружина танцюриста навіть чула діагноз безпліддя, але зусилля та сильне бажання мати дітей - доводить, що все можливо.

І вперше за весь період вагітності, Наталя розповіла, що їм з Євгеном допомогло все ж таки завагітніти, попри всі діагнози лікарів.

"Що допомогло нам природно завагітніти після 4 років плідної праці й розчарувань? Думаю, це - ВІРА в нас і впевнений опір стереотипам та всім рекомендаціям зі сторони про те, як краще і як правильно. В якийсь момент МИ перестали працювати над створенням дитини й слухати поради", - розповідає жінка.

Вагітна Наталія Татарінцева (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

"Ми довірились власним бажанням, ми почали жити своє життя і дали собі стільки часу, скільки треба! Важливою була та сама розмова в парі, коли кожен не просто слухає, а допомагає реалізувати істинні бажання, підтримує в моменти, коли страшно і допомагає рухатись вперед без настанов про те, як правильно! Мої руки підіймались тоді, коли він продовжував вірити в нас", - продовжує Наталія.

За словами гімнастки, вона думає, що треба забути про правила, якщо ви теж хочете магії в парі Нехай це буде натхненням для тих жінок, які чекають свого часу.

На кого чекає молоде подружжя

Варто нагадати, що не так давно родина Кота влаштовувала гендер-паті, де вони дізналися, що чекають на маленьку принцесу. Цей день став для пари особливим та дуже очікуваним, адже відтоді можна вже думати над іменем та готуватися до зустрічі з маленькою.