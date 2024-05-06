Дружина Євгена Кота розкрила секрети догляду за тілом під час вагітності

Наталія Татарінцева розповіла, як доглядає за тілом під час вагітності

Як відомо, дружина популярного танцюриста й професійна спортсменка, яка всю себе вкладає у свої заняття та залюбки ділиться знаннями з іншими, незабаром народить свою першу дитину. А щоб зберегти свою форму, вона дуже ретельно доглядає за тілом.

У Наталі є кілька марафонів, де вона вчить дівчат любити своє тіло завдяки заняттям, а також вчить будь-кого викладати заняття і бути тренером.

Спорт для неї - це життя і здоров’я, а під час вагітності увага до свого тіла жінка збільшує вдвічі, адже тепер Татарінцева несе відповідальність не лише за себе, а ще й за свого малюка, який вже незабаром зʼявиться на цей світ.

Тому першим секретом Наталії по догляду за тілом - є регулярний спорт для вагітних. Вона сама розробила цілу програму для кожного триместру вагітності. Але це далеко не всі секрети, які використовує дружина Євгена Кота.

Наталія Татарінцева з Євгеном Котом (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

"Олія моної та олія таману - це два базових інгредієнти, на яких сьогодні тримається весь мій догляд за собою", - каже Наталія.

"Саме ці дві олії входять до складу всіх засобів, якими я користуюсь і таким чином покривають весь спектр потреб починаючи від зволоження шкіри тіла та запобігання утворень розтяжок, до повноцінного догляду за обличчям і волоссям таману і моної - є абсолютно безпечними для здоровʼя, мають всі європейські сертифікати якості", - розповідає дружина танцюриста про дію олій, якими користується.

Також за словами Наталії, ці олії продаються в аптеках і є продуктами номер один по догляду за шкірою для вагітних та новонароджених.