Жена Евгения Кота раскрыла секреты ухода за телом во время беременности

Наталья Татаринцева рассказала, как ухаживает за телом во время беременности

Как известно, жена популярного танцора и профессиональная спортсменка, которая всю себя вкладывает в свои занятия и охотно делится знаниями с другими уже скоро родит своего первого ребенка. А чтобы сохранить свою форму, вона очень тчательно ухаживает за своим телом.

У Натальи есть несколько марафонов, где она учит девушек любить свое тело благодаря занятиям, а также учит кого угодно преподавать занятия и быть тренером.

Спорт для нее - это жизнь и здоровье, а во время беременности женщина увеличивает вдвое внимание к своему телу, ведь теперь Татаринцева несет ответственность не только за себя, но и за своего малыша, который уже скоро появится на этот свет.

Поэтому первым секретом Натальи по уходу за телом является регулярный спорт для беременных. Она сама разработала целую программу для каждого триместра беременности. Но это далеко не все секреты, которые использует жена Евгения Кота.

Наталья Татаринцева с Евгением Котом (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

"Масло монои и масло тамана - это два базовых ингредиента, на которых сегодня держится весь мой уход за собой", - говорит Наталья.

"Именно эти два масла входят в состав всех средств, которыми я пользуюсь и таким образом покрывают весь спектр потребностей начиная от увлажнения кожи тела и предотвращения образований растяжек, до полноценного ухода за лицом и волосами тамана и монои - абсолютно безопасны для здоровья, имеют все европейские сертификаты качества", - рассказывает жена танцора о действии масел, которыми пользуется.

Также, по словам Натальи, эти масла продаются в аптеках и являются продуктами номер один по уходу за кожей для беременных и новорожденных.