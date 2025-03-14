Дружина Дем'яна Ганула. Що відомо про матір його єдиної дитини та чим вона займається

Що відомо про дружину Дем'яна Ганула

6 жовтня 2025 року Дем'яну Ганулу мало б виповнитися 32 роки. Окрім активної громадської діяльності, чоловік побудував щасливу родину. Минулої весни він зіграв весілля з Жанною Вознюк.

Дем'ян Ганул та Жанна Вознюк (фото: instagram.com/zhannavoznjuk)

Закохані влаштували яскраву весільну фотосесію, аби запам'ятати найкращий момент життя.

Весілля Дем'яна та Жанни (instagram.com/zhannavoznjuk)

А вже 24 жовтня пара привітала первістка. У них народилася донечка, яку назвали Сара. Для подружжя поява дитини стала визначною подією. Вони з нетерпінням чекали на поповнення в сім'ї.

Ганул із донькою (фото: instagram.com/demian.ganul)

Коли кохана волонтера стала мамою, її блог заряснів кадрами з немовлям та досвідом материнства.

"Будити вранці, вмивати, робити зарядку (на жаль, не собі), масаж, наносити креми, міняти підгузки (мінімум 10 разів на день), годувати (що дві години мінімум), придумувати активні розваги та спокійні теж, перевдягати, гуляти на вулиці з коляскою, купувати одяг, засоби гігієни, ліки, іграшки, вкладати спати (від останнього у мене сіпається око і стаються нервові зриви), всі свої дії записувати в різні додатки, щоб нічого не забути, і так 100500 разів по колу", - розповідала ще в лютому про будні з дитиною Жанна.

Жанна Вознюк з донькою Сарою (фото: instagram.com/zhannavoznjuk)

Дем'ян також з радістю демонстрував батьківські будні. Зокрема поділився зворушливими фото з хрестин Сари.

Дем'ян та Жанна Ганули на хрещенні доньки (фото: instagram.com/demian.ganul)

Чим займається дружина Ганула

Жанна - фітнес-тренерка. У своєму блозі в Instagram вона ділиться результатами власних тренувань та порадами щодо виконання фізичних вправ.

Дружина Ганула (фото: instagram.com/zhannavoznjuk)

Не припиняла занять Жанна й під час вагітності, демонструючи корисні правила безпечного тренінгу для жінок при надії.

Також, як і чоловік, вона брала участь в акціях на підтримку України та військовополонених.

Наприкінці березня родина активіста мала б відзначати п'ять місяців з народження доньки Сари, проте, на жаль, подружжя спіткала трагедія. Жанна з донькою залишилася без коханого та батька.

Дем'яна Ганула вбили - що відомо

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 березня, в центрі Одесі застрелили активіста Демʼяна Ганула. Близько 10:30 в поліцію надійшло повідомлення про стрілянину в Приморському районі. Спочатку правоохоронці не називали ім'я жертви, проте джерела РБК-Україна повідомили, що йдеться саме про Ганула. Невідома особа здійснила декілька пострілів в чоловіка, внаслідок чого той загинув.

Слідчо-оперативна група та криміналісти встановлюють обставини справи, нападника розшукують. Поліція розпочала кримінальне провадження за п. 11 ч. 2 ст. 115 - умисне вбивство, скоєне на замовлення. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко також заявив, що бере справу під особистий контроль.

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