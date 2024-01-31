Дружина Білоножка жорстко пройшлася по зрадниці Повалій: "Її мама у лікарні від цього жахіття"

Світлана Білоножко жорстко пройшлася по Повалій

Як зізналася дружина виконавця, вони тривалий час слідкували за творчістю запроданки, і навіть були знайомі з її мамою.

Саме тому після подій 24 лютого 2022 року зрадницька позиція Таїсії стала для подружжя шоком.

"Мене шокувала Тая Повалій. Ми її настільки знаємо. Вона не те, що шокувала, вона вбила нас просто. Ми так подумали з Віталіком (покійний чоловік Світлани – прим. ред.), що у неї там щось не так у голові", - сказала Світлана.

Таїсія Повалій (фото: російські ЗМІ)

"Вона говорить такі речі та проклинає все на світі… Та хто ти така! Що ти собі дозволяєш! Але як же можна, коли її мама, проста жінка, в лікарні від цього жахіття. Вона теж не могла осягнути того, що меле її дочка. Кажуть, зараз вона десь ув психлікарні й зовсім там погано…" - розповіла зірка.

На думку співачки, путіністка повелася на гроші, які пообіцяли зрадниці за підтримку РФ.

"Думаю, що гроші зіграли свою роль. І вони не розуміють, що коли вакханалії їхнього поганого царька прийде кінець, то і їм також у першу чергу. Бо українці не прощають такого", - зазначила Білоножко.

"Мені здається, малувато мізків… І поруч людей нема, які б сказали: "Що ж ти робиш, с*ка? Тобі навіть не шкода ні матір, ні святої землі, яка тебе зробила", - гнівно прокоментувала вона.

Також Світлана вважає, що артисти, які є родом з Україні, а тепер стали на бік країни-агресорки, рано чи пізно отримають по заслугах.