RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жена Белоножко жестко прошлась по предательнице Повалий: "Ее мама в больнице от этого ужаса"

Светлана Белоножко и Таисия Повалий (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Жена покойного народного артиста Украины Виталия Билоножко - Светлана - разнесла предательницу-путинистку Таисию Повалий за ее действия.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости Rostyslove Production.

Светлана Белоножко жестко прошлась по Повалий

Как призналась жена исполнителя, они долгое время следили за творчеством предательницы, и даже были знакомы с ее мамой.

Именно поэтому после событий 24 февраля 2022 года предательская позиция Таисии стала для супругов шоком.

"Меня шокировала Тая Повалий. Мы ее настолько знаем. Она не то, что шокировала, она убила нас просто. Мы так подумали с Виталиком (покойный муж Светланы - прим. ред.), что у нее там что-то не так в голове", - сказала Светлана.

Таисия Повалий (фото: российские СМИ)

"Она говорит такие вещи и проклинает все на свете... Да кто ты такая! Что ты себе позволяешь! Но как же можно, когда ее мама, простая женщина, в больнице от этого ужаса. Она тоже не могла постичь того, что мелет ее дочь. Говорят, сейчас она где-то в психбольнице и совсем там плохо..." - рассказала звезда.

По мнению певицы, путинистка повелась на деньги, которые пообещали предательнице за поддержку РФ.

"Думаю, что деньги сыграли свою роль. И они не понимают, что когда вакханалии их плохого царька придет конец, то и им также в первую очередь. Потому что украинцы не прощают такого", - отметила Билоножко.

"Мне кажется, маловато мозгов... И рядом людей нет, которые бы сказали: "Что же ты делаешь, с*ка? Тебе даже не жалко ни мать, ни святой земли, которая тебя сделала", - гневно прокомментировала она.

Также Светлана считает, что артисты, которые являются родом из Украины, а теперь стали на сторону страны-агрессора, рано или поздно получат по заслугам.

 

Напомним, ранее жена Белоножка впервые объяснила, почему артист, которого не стало в начале января, избегал публичности.

Также Оксана Билозир призналась, как зарабатывает во время войны и какую сумму тратит в месяц.

Читайте РБК-Украина в Google News
Таисия ПовалийВойна в Украинезвезды шоу-бизнеса