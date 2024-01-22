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Дружина Бєднякова зробила відверту заяву про Зеленського: що вона думає про президента

Коротка розповіла про Зеленського (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Актриса та дружина ведучого Андрія Бєднякова Настя Коротка розповіла, що думає про президента України Володимира Зеленського. Колись вона знімалася із ним у фільмі "Я, ти, він, вона", який вийшов на екрани у 2018 році.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), спогадами про співпрацю з Зеленським Коротка поділилася в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Що дружина Бєднякова думає про Зеленського

Коротка пригадала, яким був Зеленський декілька років тому. Тоді вона побачила його "крутою людиною. 

"Він підлаштовується під ту реальність, яка зараз в нас є. Є люди з "галочкою", от як "галочка" в Інстаграмі, знаєш, такі особливі люди. Якщо всі інші оце просто купують ці "галочки", а от він реально з "галочками", - заявила дружина Бєднякова.

"Він дуже крута людина. Знову ж таки, так як я спілкувалась на той момент, я бачила, що він вмів навколо себе створити обстановку. Він клей, який може склеїти, зробити, створити такий навколо себе Всесвіт", - додала вона.

Зеленський та Коротка знімалися в одному фільмі (скріншот)

За словами дружини Бєднякова, під час зйомок Зеленський до усіх гарно ставився. Це стосувалося, як стверджує Коротка, і прибиральниць, і акторів.

"Таких людей дуже мало, якщо чесно. Так як він спілкувався зі всіма на рівних, тобто не було в нього прибиральниць...  Всі його обожнювали, тобто енергія в людини така. Чому його всі обожнювали? Тому що він людей приймає", - пригадала Коротка.

Окрім цього, дружина Бєднякова розповіла, що у минулому Зеленський "дуже погано читав українську мову, але він продовжував читати, його це не зупиняло".

 

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