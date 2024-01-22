Жена Беднякова сделала откровенное заявление о Зеленском: что она думает о президенте

Актриса и жена ведущего Андрея Беднякова Настя Короткая рассказала, что думает о президенте Украины Владимире Зеленском. Когда-то она снималась с ним в фильме "Я, ти, він, вона", вышедшем на экраны в 2018 году.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), воспоминаниями о сотрудничестве с Зеленским Короткая поделилась в интервью Рамине Эсхакзай.
Короткая вспомнила, каким был Зеленский несколько лет назад. Тогда она увидела его "крутым человеком".
"Он подстраивается под ту реальность, которая сейчас у нас есть. Есть люди с "галочкой", вот как "галочка" в Инстаграмме, знаешь, такие особенные люди. Если все остальные просто покупают эти "галочки", а вот он реально с "галочками", - заявила супруга Беднякова.
"Он очень крутой человек. Опять же, так как я общалась на тот момент, я видела, что он умел вокруг себя создать обстановку. Он клей, который может склеить, сделать, создать такую вокруг себя Вселенную", - добавила она.
По словам жены Беднякова, во время съемок Зеленский ко всем хорошо относился. Это касалось, как утверждает Короткая, и уборщиц, и актеров.
"Таких людей очень мало, если честно. Так как он общался со всеми на равных, то есть не было у него уборщиц... Все его обожали, то есть энергия у человека такая. Почему его все обожали? Потому что он людей принимает", - вспомнила Короткая.
Кроме того, жена Беднякова рассказала, что в прошлом Зеленский "очень плохо читал украинский язык, но он продолжал читать, его это не останавливало".
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