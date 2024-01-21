Астаф'єва заговорила про проблеми зі здоров'ям: "Страшне відчуття"

Українська співачка, модель і волонтерка Даша Астаф’єва висловила своє занепокоєння негативною тенденцією: дедалі більше жінок зіштовхуються з проблемами у сфері здоров'я.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Астаф'єва заговорила про проблеми зі здоров'ям

За словами зірки, в її оточенні зараз багато жінок хворіють.

"Не знаю з чим це пов’язано - нерви, відсутність можливості проходити системні чекапи чи збіг якихось обставин, але факт залишається фактом. Дівчата хворіють, і від цього дуже боляче", - написала Даша.

Модель каже, що вона теж зараз проходить лікування.

Даша Астафʼєва (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Я сама не виключення. Останні півроку (сподіваюсь) були найскладнішими, хоч і не вважаю себе слабкою та беззахисною. Діагнози завжди були і будуть. Це забирає чималий шматок щасливого та повноцінного життя, - зізналася артистка.

"Взагалі мати проблеми зі здоров’ям - це боротьба за фізичний та ментальний стан. А хворіти зараз - подвійне випробування. Думаєш: "Ну якщо мене не доб’є хвороба, то вгамселить ракетою". Страшне відчуття безсилля", - зазначила вона.

Про який недуг йде мова - Даша не повідомила.

Даша Астафʼєва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Проте вона зазначила, що сподівається, що цей пост послужить нагадуванням усім жінкам про важливість своэчасної турботи за собою.

"Будь ласка, не відкладайте чекап. Гроші, які ви хотіли витратити на манікюр, віддайте за мамографію. Сходіть до гінеколога, навіть, якщо зараз нічого не турбує", - звернулася до фоловерів співачка.

"Здайте аналіз крові та перевірте гормони. Візьміть це за звичку. Проста база, яка збереже вам життя. А якщо ви зараз боретеся з хворобою, я зичу вам невичерпної сили", - підсумувала вона.