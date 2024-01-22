Дружина Бєднякова відповіла, чому з дітьми не повертається до України зі США

Андрій Бєдняков розповідає, що попри відчуття самотності, йому спокійніше, коли дружина з дітьми в безпеці.

"Мені все одно спокійніше, коли я один. Коли тривога, коли обстріли, мені спокійніше", - говорить телеведучий.

На запитання, коли дозволить сім'ї повернутися, відповідає: "Не знаю". Анастасія додає, що протягом цього року вони не планують своє повернення до України.

"Просто це оманлива ситуація, коли Київ живе своїм життям, і це ніби заспокоює. Але це ніх*ра не заспокоює. Тобто все так само залишається. У кожного своя історія. Я не буду казати, погано це чи добре. Ми вважаємо, що якщо є можливість, аби діти були в спокої, вони будуть у спокої", - каже Бєдняков.

Анастасія Коротка приїхала з дітьми до України на Новий рік (фото: instagram.com/nastyakorotkaya)

Довідка

Анастасія Володимирівна Коротка - українська акторка та телеведуча. Здобула популярність як ведуча розважальної програми "Орел і решка". З 2018 року є акторкою гумористичної програми "Жіночий квартал".

У 2013 році була ведучою "Орла та решки" спільно з Андрієм Бєдняковим. А вже у 2014 році вийшла заміж за телеведучого. У вересні 2015 року народила дочку Ксенію, у жовтні 2022 року - сина.