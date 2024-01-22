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Жена Беднякова ответила, почему с детьми не возвращается в Украину из США

Анастасия Короткая (скриншот)
Автор: Юлия Гаюк

С началом полномасштабной войны РФ против Украины супруга Беднякова Анастасия Короткая выехала с дочерью Ксенией в США. Там она родила сына Остапа. Однако возвращаться в Украину они пока не планируют.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Анастасии Короткой и Андрея Беднякова для Рамины Эсхакзай на YouTube.

Андрей Бедняков рассказывает, что, несмотря на чувство одиночества, ему спокойнее, когда жена с детьми в безопасности.

"Мне все равно спокойнее, когда я один. Когда тревога, когда обстрелы, мне спокойнее", - говорит телеведущий.

На вопрос, когда разрешит семье вернуться, отвечает: "Не знаю". Анастасия добавляет, что в этом году они не планируют свое возвращение в Украину.

"Просто это обманчивая ситуация, когда Киев живет своей жизнью, и это вроде бы успокаивает. Но это них*ра не успокаивает. То есть все так же остается. У каждого своя история. Я не буду говорить, плохо это или хорошо. Мы считаем, что если есть возможность, чтобы дети были в покое, они будут в покое", - говорит Бедняков.

Анастасия Короткая приехала с детьми в Украину на Новый год (фото: instagram.com/nastyakorotkaya)

Справка

Анастасия Владимировна Короткая - украинская актриса и телеведущая. Получила популярность как ведущая развлекательной программы "Орел и решка". С 2018 года - актриса юмористической программы "Жіночий квартал".

В 2013 году была ведущей "Орла и решки" совместно с Андреем Бедняковым. А уже в 2014 году вышла замуж за телеведущего. В сентябре 2015 года родила дочь Ксению, в октябре 2022 года - сына.

 

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Соединенные Штаты АмерикидітиАнастасія КороткаАндрей Бедняков