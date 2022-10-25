Дружина Бєднякова показала новонародженого сина та розповіла про складнощі

Зокрема, зараз актриса з 7-річною донькою та немовлям перебуває у США, а Бєдняков залишається в Україні.

"На першому фото: "щасливе немовля спунькає". На другому фото: "щаслива мамка охє***ає". Це відповідь на всі ваші смс: "Яка ви сильна жінка". Дякую, що вірите в мене більше, ніж я в себе", - написала Анастасія.

Анастасія Коротка розповіла про материнство (instagram.com/nastyakorotkaya)

Під постом Бєдняков залишив жартівливий коментар: "Довго ще чай чекати?"

Також у коментарях друзі та шанувальники акторки пишуть, що хлопчик більше схожий на тата. Окрім того, користувачі вдячні зірці за правду та підтримують її за нелегку материнську працю: