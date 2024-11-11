ua en ru
Пн, 11 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дружина Андрія Шевченка показала рідкісні фото з сином, який змінив громадянство

Понеділок 11 листопада 2024 11:37
UA EN RU
Дружина Андрія Шевченка показала рідкісні фото з сином, який змінив громадянство Крістен Пазік, Андрій Шевченко і Крістіан Шевченко (фото: instagram.com/kristenpazik)
Автор: Іванна Пашкевич

Дружина легендарного українського футболіста, глави УАФ Андрія Шевченка Крістен Пазік мило привітала сина Крістіана з 18-річчам, опублікувавши рідкісні спільні кадри з ним.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram екс-моделі.

У дописі вона розповіла подякувала йому за всі щасливі моменти, які вони разом пережили.

Дружина Андрія Шевченка показала рідкісні фото з сином, який змінив громадянство

Крістіан Шевченко з батьком і матір'ю (фото: instagram.com/kristenpazik)

Мама футболіста збірної України з футболу U-19 написала, що відтоді, як Крістіан народився, у неї "не було жодного нудного дня".

"Ми дуже пишаємося всім, чого ти досягнув, але найголовніше - твоєю наполегливістю, жагою до життя та бажанням завжди ставати кращим. Продовжуй заповзятливо працювати, але завжди роби це з добротою та щирістю. Люблю тебе", - звернулася до сина дружина Андрія Миколайовича.

Дружина Андрія Шевченка показала рідкісні фото з сином, який змінив громадянство

Дружина Андрія Шевченка показала рідкісні фото з сином, який змінив громадянство

Крістіан Шевченко (фото: instagram.com/kristenpazik)

Зазначимо, що Крістен не так часто публікує щось в соцмережах. Тому дані світлини дозволили шанувальникам родини Шевченків зазирнути за лаштунки їхнього сімейного життя.

Дружина Андрія Шевченка показала рідкісні фото з сином, який змінив громадянство

Крістіан Шевченко з дідусем і бабусею (фото: instagram.com/kristenpazik)

Нагадаємо, що Андрій і Крістен виховують чотирьох синів. Окрім Крістіана у них є Джордан (найстарший), Александр і найменший Райдер-Габріель, який народився у 2014 році. Також варто зауважити, що сім'я Шевченків намагається зберігати приватність і не особливо афішує своє особисте життя.

Хто такий Крістіан Шевченко

Крістіан Шевченко народився 10 листопада 2006 року в Лондоні. Футбольні експерти називають Крістіана перспективним футболістом. Він грає на позиції правого півзахисника та центрального нападника. Є вихованцем академії лондонського "Челсі", а з 2023 року виступає за молодіжний склад англійського клубу "Вотфорд".

Під час повномасштабного вторгнення Крістіан вирішив отримати український паспорт, щоб представляти Україну на міжнародній арені у складі юнацької збірної України. Багато хто вважає, що Крістіан може стати одним з лідерів нового покоління українських футболістів.

Раніше ми розповідали про те, як зараз виглядає Анна Сафрончик - онучка Григорія Чапкіса, яка займається моделінгом і живе в Італії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Шевченко Діти Футболісти Спортсмени
NEWS
Росія вночі запустила більше 70 "Шахедів" та дві ракети: скільки збила ППО
Росія вночі запустила більше 70 "Шахедів" та дві ракети: скільки збила ППО