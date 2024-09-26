Дружина Анатоліча замилувала рідкісними кадрами з ведучим та дітьми: теплі сімейні фото

Вона розповіла про милу сімейну традицію - вітати опівночі. Раніше вона робила це сама, а тепер разом із дітьми.

"Коли ми познайомилися, тобі було 24. А сьогодні тобі вже 40! Ми разом майже півжиття. І вже 15 разів поспіль 26.09 рівно о 00:01 я вітаю тебе з днем ​​народженн", - зазначила у публікації дружина шоумена.

Ведучий із сім'єю (фото: instagram.com/yulattt)

Також Юла зазначила, що в їхньому спільному житті було багато прекрасного, а ще більше буде попереду.

"Зараз у мене буде сумний "тост", бо сумно, що так швидко пролітають роки і так багато спогадів залишаються позаду. А ми, здається, у життєвій метушні забули цим насолодитися сповна. Скільки всього було прекрасного, знаємо тільки ми, і скільки всього буде в майбутньому - бачимо лише ми в очах наших дітей", - зазначила піарниця.

Також вона опублікувала відео, змонтоване із сімейних фото. Серед іншого є архівні кадри, на яких Юла та Анатолій Анатолич зовсім молоді, і їх важко впізнати, є знімки з весілля, з численних подорожей та поїздок, а також з маленькими дітьми.

Скриншот

А у Stories дружина телеведучого продемонструвала, як вона з доньками вітають іменинника. О 00:01 вони зайшли до його кімнати із десертом, на якому були свічки, а також із подарунками.

Як відреагували у мережі

Фоловери зіркової пари відразу почали коментувати публікацію:

"Як же це круто! Надихаюсь, дивлячись на вас! Нехай Бог береже вашу родину та сімейне щастя!"

"Спостерігаю за цією історією кохання з самого її початку! Ви дуже гармонійна пара з гарним продовженням себе! Вітаю, Анатолій Анатоліч, з твоїм днем ​​народження! Ніфіга собі ти вже дорослий хлопчик"

"Клас! Вітаю з іменинником"

"Ви чудові! Щастя вам ще більшого".

Нагадаємо, Анатолій Анатоліч та Юла виховують трьох дітей: 13-річну Алісу, 11-річну Лоліту та 3-річного сина Ніла.

Діти Анатолія Анатоліча (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)