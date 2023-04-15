Дружба между бывшими любимыми возможна или нет? Объяснение психологов

Многие романтические отношения заканчиваются разрывом. Впрочем, бывшие партнеры не всегда становятся чужими людьми друг другу, ведь у них много общих воспоминаний из прошлого, интересов и друзей. Некоторые экс-возлюбленные пытаются перевести свои отношения на уровень дружбы. Но реально ли это?

Об этом рассказали на странице о психологическом здоровье Pleso в Instagram .

Возможна ли дружба между бывшими

"В терапии одним из самых популярных запросов есть размышления о дружбе с бывшими любимыми. И в таких ситуациях перед нами стоит много вопросов, такие как вот: стоит ли дать отношениям еще один шанс? Есть ли у бывшего скрытые мотивы относительно меня?" - рассказывают эксперты.

Психологи подчеркивают, что каждый случай индивидуален и его нужно разбирать отдельно.

"Если вы не задаете эти вопросы в рамках терапии, то, скорее всего, вы задаете их себе. В конце концов, что здесь такого, если этот человек вам нравится и вы хотите проводить с ним время? У вас есть общий опыт, идеи, ценности и интересы. Стоит ли от этого отказываться, когда вы поняли, что отношения - это не о вашем дуэте?" - пишут эксперты.

Что думают об этом психологи

"Мысли расходятся. Ведь нет однозначного ответа на вопрос "Возможна ли дружба между бывшими?" Это зависит от многих факторов, включая причину разрыва отношений, уровень эмоциональной нагрузки, наличие общих интересов после завершения отношений и желание обеих сторон сохранять отношения исключительно в виде дружбы", - объясняют психологи.

Важным моментом являются откровенные разговоры с определением границ и готовностью к возможным трудностям, которые будут возникать из-за старого совместного опыта, романтических упоминаний и искушений к физическому контакту.

"Однако дружба с бывшими возможна, если оба чувствуют себя абсолютно комфортно и счастливо, встречаясь с другими людьми и искренним желанием счастья друг для друга", - утверждают эксперты.