Дружба з колишніми: табу чи необхідність

Завершення стосунків може відбуватися за абсолютно протилежними сценаріями - з кимось комунікація припиняється назавжди, а з певними партнерами залишаються спільна робоча діяльність та коло спілкування. Безсумнівно, закінчення стосунків - болісний період, однак чи можливо після нього залишитися друзями?
Про те, чи можна дружити з колишніми і як це правильно робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на психологічний ресурс Verywell Mind.
З одного боку, після закінчення стосунків нам може бути важко раптово обірвати всі контакти з кимось, хто був великою частиною життя. Особливо, якщо це були серйозні романтичні стосунки - може бути важко просто відпустити емоційну та фізичну близькість, яка була з цією людиною.
З іншого боку, ви можете бути засмучені і злі на колишнього партнера, що може заважати вам підтримувати з нею дружні стосунки.
Ось деякі з причин, чому ви можете хотіти дружити зі своїм колишнім:
Ми хочемо дружити з колишніми, якщо маємо спільні інтереси (ілюстрація: Feeepik)
На це питання немає правильної відповіді, і кожна ситуація є індивідуальною. Однак є багато факторів, які слід враховувати, коли ви вирішуєте, чи варто намагатися залишитися друзями зі своїм колишнім.
Дружні стосунки можуть бути у таких випадках:
Якщо колишній - аб’юзер, не варто підтримувати дружні стосунки (ілюстрація: Feeepik)
Однак, якщо один з колишніх (чи обидва) жорстоко поводився з партнером або завдав будь-якої шкоди, брехав чи зраджував - або ж досі має романтичні почуття чи просто почувається самотньо - дружні стосунки навряд можливі, вони не будуть здоровими.
Перед тим, як почати дружити з колишнім, необхідно вдвох усвідомити, що продовження спілкування - абсолютно інший, новий етап, який не продовжує стосунки. Прагнучи відновити комунікацію, насамперед:
Будьте чесними з собою
Поставте собі запитання: чи ви все ще кохаєте свою колишню чи колишнього і намагаєтесь повернутися? Ви все ще злі чи засмучені на партнера? Що ви намагаєтеся отримати від дружби? Чи буде з вами все гаразд, коли колишній чи колишня почне зустрічатися з кимось іншим?
Важливо бути чесним із собою щодо своїх почуттів. Інакше спроба подружитися з ними може завдати вам ще більше болю.
Колишній партнер може будувати нові стосунки (ілюстрація: Feeepik)
Уникайте спогадів про ваші стосунки
Хоча це може бути складно, намагайтеся не згадувати про минулі стосунки. Коли ви це робите, то витягуєте з пам'яті лише ті моменти стосунків, які хочете запам'ятати, ігноруючи інше. Це ідеалізує колишнього партнера і створює хибне відчуття надії на те, що ця людина впишеться у ваше життя.
Встановіть межі
Важливо встановити чіткі кордони з колишнім, дружба не повинна імітувати романтичні стосунки, які були раніше. Встановивши і обговоривши межі, ви зможете переконатися, що ви не створюєте дискомфорту один одному.
Визнайте, що речі відрізняються
Дружити з кимось - це не те саме, що зустрічатися. Вам доведеться постійно приймати той факт, що тепер все по-іншому.
Дружба з колишніми - не продовження стосунків (ілюстрація: Feeepik)
Не існує точної кількості часу, яка допоможе стосункам стати ідеальною версією, це залежить від обставин кожної окремої пари.
Наприклад, якщо стосунки були нетривалими, можливо, ви не дуже емоційно в них інвестували. Як наслідок, ви можете не тримати зла на колишніх і з легкістю дружити з ними.
З іншого боку, якщо у вас з партнером були серйозні тривалі стосунки, які не склалися, або ви пережили дуже важкий розрив, вам обом може знадобитися деякий час, щоб обробити свої емоції і досягти згоди, перш ніж ви зможете дружити один з одним.
Раніше ми писали про те, як перестати ревнувати у стосунках.
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