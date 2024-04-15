Дружба с бывшими: табу или необходимость

Завершение отношений может происходить по совершенно противоположным сценариям - с кем-то коммуникация прекращается навсегда, а с определенными партнерами остаются совместная рабочая деятельность и круг общения. Несомненно, окончание отношений - болезненный период, однако возможно ли после него остаться друзьями?
О том, можно ли дружить с бывшими и как это правильно делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический ресурс Verywell Mind.
С одной стороны, после окончания отношений нам может быть тяжело внезапно оборвать все контакты с кем-то, кто был большой частью жизни. Особенно если это были серьезные романтические отношения - может быть трудно просто отпустить эмоциональную и физическую близость, которая была с этим человеком.
С другой стороны, вы можете быть огорчены и злы на бывшего партнера, что может мешать вам поддерживать с ним дружеские отношения.
Вот некоторые из причин, почему вы можете хотеть дружить со своим бывшим:
Мы хотим дружить с бывшими, если у нас есть общие интересы (иллюстрация: Feeepik)
На этот вопрос нет правильного ответа, и каждая ситуация индивидуальна. Однако есть много факторов, которые следует учитывать, когда вы решаете, стоит ли пытаться остаться друзьями со своим бывшим.
Дружеские отношения могут быть в следующих случаях:
Если бывший - абъюзер, не стоит поддерживать дружеские отношения (иллюстрация: Feeepik)
Однако, если один из бывших (или оба) жестоко обращался с партнером или нанес какой-либо вред, лгал или изменял - или до сих пор имеет романтические чувства или просто чувствует себя одиноко - дружеские отношения вряд ли возможны, они не будут здоровыми.
Перед тем, как начать дружить с бывшим, необходимо вдвоем осознать, что продолжение общения - совершенно другой, новый этап, не продолжающий отношения. Стремясь возобновить коммуникацию, прежде всего:
Будьте честны с собой
Задайте себе вопрос: вы все еще любите свою бывшую или бывшего и пытаетесь вернуться? Вы все еще злы или расстроены на партнера? Что вы пытаетесь получить от дружбы? Будет ли с вами все хорошо, когда бывший или бывшая начнет встречаться с кем-то другим?
Важно быть честным с собой по поводу своих чувств. Иначе попытка подружиться с ними может причинить вам еще больше боли.
Бывший партнер может строить новые отношения (иллюстрация: Feeepik)
Избегайте воспоминаний о ваших отношениях
Хотя это может быть сложно, старайтесь не вспоминать о прошлых отношениях. Когда вы это делаете, то вытаскиваете из памяти только те моменты отношений, которые хотите запомнить, игнорируя другое. Это идеализирует бывшего партнера и создает ложное чувство надежды на то, что этот человек впишется в вашу жизнь.
Установите границы
Важно установить четкие границы с бывшим, дружба не должна имитировать ранее существовавшие романтические отношения. Установив и обсудив границы, вы сможете убедиться, что вы не создаете дискомфорт друг другу.
Признайте, что вещи отличаются
Дружить с кем-то - это не то же, что встречаться. Вам придется постоянно принимать тот факт, что теперь все по-другому.
Дружба с бывшими - не продолжение отношений (иллюстрация: Feeepik)
Не существует точного количества времени, которое поможет отношениям стать идеальной версией, это зависит от обстоятельств каждой пары.
К примеру, если отношения были непродолжительными, возможно, вы не очень эмоционально в них инвестировали. Как следствие, вы можете не держать зла на бывших и с легкостью дружить с ними.
С другой стороны, если у вас с партнером были серьезные длительные отношения, которые не сложились или вы пережили очень тяжелый разрыв, вам обоим может потребоваться некоторое время, чтобы обработать свои эмоции и достичь согласия, прежде чем вы сможете дружить друг с другом.
Раньше мы писали о том, как перестать ревновать в отношениях.
А также рассказывали, что указывает на то, что отношения не будут продолжительными.