Дружба чи любов? Як зізнатися в почуттях людині, з якою ви давно знайомі

За словами експерта, закохатися в друга чи подругу - це наче грати в рулетку: або ви виграєте джекпот і отримаєте чудові стосунки, або втратите навіть те, що було.Саме тому багато хто боїться зробити перший крок і мовчки страждає, сподіваючись, що якось "само вирішиться".

Але час минає, а нічого не змінюється. Тож як правильно зізнатися у почуттях і не зруйнувати дружбу?

Оцініть ситуацію

Перш ніж зізнаватися, спробуйте зрозуміти, чи є у вас шанс. Подивіться, як ця людина реагує на вас:

Чи шукає фізичного контакту (обійми, дотики, довгі погляди)?

Чи цікавиться вашим особистим життям і ревнує?

Чи проводить з вами багато часу без очевидної причини?

"Якщо є хоча б кілька таких моментів - шанси високі. Якщо ж ваш друг/подруга завжди говорять про вас, як про "брата" чи "сестру" - можливо, романтики тут немає", - пояснює коуч.

Говорити чи не говорити?

Якщо ви не зізнаєтеся, то, можливо, все життя будете жалкувати. А якщо скажете - є шанс отримати взаємність.

"Навіть якщо почуття не взаємні, найгірше, що може трапитися - невелика незручність, яка з часом мине", - додає Віталій Курсік.

Як правильно зізнатися?

Не через повідомлення. Живе спілкування - завжди краще.

Не після алкоголю. Це лише знецінить ваші слова.

Обирайте момент, коли ви наодинці й у спокійній атмосфері.

"Говоріть прямо, але без тиску: "Ми багато років дружимо, і я дуже ціную це. Але я зрозумів/ла, що відчуваю до тебе більше, ніж просто дружбу. Я не хочу, щоб це зруйнувало наші стосунки, але не можу більше тримати це в собі", - радить фахівець.

Що робити після зізнання?

Дайте людині час. Можливо, їй треба обдумати свої почуття. І незалежно від відповіді - не варто тиснути або ображатися.

"Навіть якщо ваші почуття не взаємні, у вас залишається вибір: або залишитися друзями, або рухатися далі. Головне – не тримати все всередині. Адже краще знати правду, ніж усе життя фантазувати "а що, якби…", - резюмує Віталій Курсік.