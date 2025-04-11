Дружба или любовь? Как признаться в чувствах человеку, с которым вы давно знакомы

По словам эксперта, влюбиться в друга или подругу - это как играть в рулетку: либо вы выиграете джекпот и получите прекрасные отношения, либо потеряете даже то, что было. Именно поэтому многие боятся сделать первый шаг и молча страдают, надеясь, что как-то "само решится".

Но время проходит, а ничего не меняется. Так как правильно признаться в чувствах и не разрушить дружбу?

Оцените ситуацию

Прежде чем признаваться, попробуйте понять, есть ли у вас шанс. Посмотрите, как этот человек реагирует на вас:

Ищет ли физического контакта (объятия, прикосновения, долгие взгляды)?

Интересуется ли вашей личной жизнью и ревнует ли?

Проводит ли с вами много времени без очевидной причины?

"Если есть хотя бы несколько таких моментов - шансы высоки. Если же ваш друг/подруга всегда говорят о вас, как о "брате" или "сестре" - возможно, романтики здесь нет", - объясняет коуч.

Говорить или не говорить?

Если вы не признаетесь, то, возможно, всю жизнь будете жалеть. А если скажете - есть шанс получить взаимность.

"Даже если чувства не взаимны, худшее, что может случиться - небольшая неловкость, которая со временем пройдет", - добавляет Виталий Курсик.

Как правильно признаться?

Не через сообщения. Живое общение - всегда лучше.

Не после алкоголя. Это только обесценит ваши слова.

Выбирайте момент, когда вы наедине и в спокойной атмосфере.

"Говорите прямо, но без давления: "Мы много лет дружим, и я очень ценю это. Но я понял/ла, что чувствую к тебе больше, чем просто дружбу. Я не хочу, чтобы это разрушило наши отношения, но не могу больше держать это в себе", - советует специалист.

Что делать после признания?

Дайте человеку время. Возможно, ему надо обдумать свои чувства. И независимо от ответа - не стоит давить или обижаться.

"Даже если ваши чувства не взаимны, у вас остается выбор: либо остаться друзьями, либо двигаться дальше. Главное - не держать все внутри. Ведь лучше знать правду, чем всю жизнь фантазировать "а что, если бы...", - резюмирует Виталий Курсик.