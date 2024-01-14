Друге підборіддя зникне назавжди, якщо ви почнете робити цю просту вправу

Польська блогерка Аліна Коритовська показала, як прибрати друге підборіддя вдома. Як виявилося, це можна зробити самостійно, вам навіть не знадобиться купувати спеціальні засоби або ж ходити на масаж до косметологів.

Як прибрати друге підборіддя, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку блогерки.

Вправа, яка назавжди прибере друге підборіддя - робіть її кожного дня

За словами блогерки, аби забути про друге підборіддя, потрібно давати спеціальне навантаження м'язам шиї. Для цього ви можете виконати просту вправу.

Складіть губи у "трубочку", ніби ви хочете когось поцілувати, та тягніть шию догори, при цьому дивіться на стелю. У такому положенні повертайте голову, аби відчувати натяжіння у шиї.

Вправа від другого підборіддя (скріншот)

Таку вправу варто робити протягом 30 секунд. Завдяки "розтягуванню" м'язів ви запустите необхідні процеси, які приберуть друге підборіддя.

Як робити масаж від другого підборіддя

Окрім цього, ви можете робити спеціальний масаж. Обережно проминайте шкіру від подборіддя до вуха так, як показано на скріншотах.

Масаж від другого підборіддя (скріншот)

Завдяки цьому ви допоможете своєму обличчю стати підтягнутим та повернете "гострі" контури без другого підборіддя та великих щік.