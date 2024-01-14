Второй подбородок исчезнет навсегда, если вы начнете делать это простое упражнение

Польская блогерша Алина Корытовская показала, как убрать второй подбородок дома. Как оказалось, это можно сделать самостоятельно, вам даже не понадобится покупать специальные средства или ходить на массаж к косметологам.

Как убрать второй подбородок, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу блогерши.

Упражнение, которое навсегда уберет второй подбородок - делайте его каждый день

По словам блогерши, чтобы забыть о втором подбородке, нужно давать специальную нагрузку мышцам шеи. Для этого вы можете выполнить простое упражнение.

Сложите губы в трубочку, будто вы хотите кого-то поцеловать, и тяните шею вверх, при этом смотрите на потолок. В таком положении поворачивайте голову, чтобы ощущать натяжение в шее.

Упражнение от второго подбородка (скриншот)

Такое упражнение следует делать в течение 30 секунд. Благодаря "настяжению" мышц вы запустите необходимые процессы, которые уберут второй подбородок.

Как делать массаж от второго подбородка

Кроме того, вы можете делать специальный массаж. Осторожно проходите кожу от подбородка до уха так, как показано на скриншотах.

Массаж от второго подбородка (скриншот)

Благодаря этому вы поможете своему лицу стать подтянутым и повернете острые контуры без второго подбородка и больших щек.