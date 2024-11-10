Дизайнер, яка мріяла про принца з Дубаї. Цікаві факти про дружину Андрія Луніна

Днями стало відомо, що воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін не допоможе збірній України в заключних матчах групового раунду Ліги націй-2024/25 проти Грузії та Албанії. В Instagram футболіст натякнув, чому не поїде в національну команду - в його дружини Анастасії проблеми зі здоров'ям.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує ближче познайомитися з тією людиною, яка підтримує Андрія в найважливіших життєвих моментах - його дружиною Анастасією, яка виявилася справжньою опорою для спортсмена.

Біографія Анастасії Луніної

Майбутня дружина дружина воротаря Андрія Луніна Анастасія Тамазова народилась і виросла у Дніпрі. З дитинства захоплювалась співом і малюванням, хоча, за її словами, голос у неї не був достатньо сильним для кар'єри співачки.

Її творчі здібності знайшли застосування в малюванні, і після закінчення школи вона вступила до Національного університету Дніпра, де здобула професію архітектора/дизайнера.

Анастасія Луніна (фото: instagram.com/a.nastasica)

Спочатку вона не цікавилась футболом і не мріяла про чоловіка-спортсмена, проте її життя змінилося після знайомства з Андрієм Луніним.

"У дитинстві я мріяла про принца з Дубаї. А коли маленька була, навіть не знала про те, що футболісти існують", - ділилася Настя.

Футбол став частиною життя Томазової, коли їй виповнилося 18 років. Саме тоді вона вперше потрапила на матч футбольного клубу "Дніпро", на стадіоні. Подруга, яка зустрічалася з одним із гравців команди, запросила Анастасію.

Вражена атмосферою на трибунах та емоціями гри, вона закохалася в футбол і стала відданою прихильницею цього виду спорту.

Анастасія Луніна (фото: instagram.com/a.nastasica)

Як познайомилися Андрій та Настя

Попри те, що дівчина відвідувала матчі "Дніпра", з Андрієм Луніним, який грав за клуб з 2015 по 2017 рік, вони познайомилися не на футбольних заходах чи в кулуарах стадіону, а через інтернет.

Спочатку вони спілкувалися у соцмережах, і лише згодом вирішили зустрітися в реальному житті. Воротарю не завадило те, що Анастасія була старша за нього на чотири роки.

"Ми гуляли в парку, постійно розмовляли телефоном, він проводжав мене додому. Тоді Андрій тільки починав свою кар'єру у ФК "Дніпро". На самому початку стосунків мені було досить незвично, коли Андрій часто і надовго їхав на збори, проте потім звикла до такого його способу життя", - зізнавалася красуня в інтерв'ю footboom.

Андрій Лунін з дружиною (фото: instagram.com/lunin_andrey)

Андрій Лунін завжди виявляв теплоту та увагу до своєї обраниці, неодноразово даруючи їй квіти та інші подарунки. Окрім того, він присвятив коханій один зі своїх пенальті, який відбив під час матчу. Анастасія зізнається, що батьки з теплотою прийняли Андрія з самого початку їхнього знайомства, і він швидко став частиною їхньої родини.

Хоча в Дніпрі був свій футбольний клуб, Настя віддавала перевагу донецькому "Шахтарю", бо їй дуже подобалася їхня гра. Дівчина навіть сподівалася, що Андрій приєднається саме до цієї команди. Проте, коли в 2017 році Лунін перейшов до "Зорі", Анастасія не вагаючись вирушила з ним до Запоріжжя, де вони орендували квартиру поблизу "Славутич-Арени".

Андрій Лунін з дружиною (фото: instagram.com/lunin_andrey)

Анастасія стала надійною підтримкою для Андрія, коли його талант був помічений і оцінений мадридським "Реалом". У 2018 році Лунін підписав контракт з королівським клубом, і пара залишила Запоріжжя, щоб переїхати до Мадрида.

Томазова привернула увагу ЗМІ, коли почали порівнювати її з Джорджіною Родрігес, дівчиною зіркового футболіста Кріштіану Роналду. Деякі навіть прогнозували, що вона може затмити наречену португальця своєю привабливістю. Тим часом, Лунін зосереджувався на своїй боротьбі за місце в основному складі одного з найпрестижніших футбольних клубів світу.

Андрій Лунін з дружиною (фото: instagram.com/lunin_andrey)

Весілля пари відбулося в березні 2021 року, але замість гучної урочистості з великою кількістю гостей, пара обрала скромний розпис. Церемонія пройшла 18 березня в Мадриді, в умовах пандемії коронавірусу.

Для цієї події молодята вибрали спортивний стиль: наречений та наречена прийшли в спортивних костюмах. Водночас Анастасія обрала для себе білу сукню, зберігши традиційний образ.

Більше ніж через рік після весільної церемонії, 3 травня 2022 року, в родині Луніних народився син, якого назвали на честь тата - Андрій.

Андрій Лунін з дружиною і сином (фото: instagram.com/lunin_andrey)