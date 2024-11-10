Вторая половинка украинского голкипера. Что известно о жене Андрея Лунина

На днях стало известно, что вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин не поможет сборной Украины в заключительных матчах группового раунда Лиги наций-2024/25 против Грузии и Албании. В Instagram футболист намекнул, почему не поедет в национальную команду - у его жены Анастасии проблемы со здоровьем.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает поближе познакомиться с тем человеком, который поддерживает Андрея в важнейших жизненных моментах - его женой Анастасией, которая оказалась настоящей опорой для спортсмена.

Биография Анастасии Луниной

Будущая жена жена вратаря Андрея Лунина Анастасия Тамазова родилась и выросла в Днепре.

Ее творческие способности нашли применение в рисовании, и после окончания школы она поступила в Национальный университет Днепра, где получила профессию архитектора/дизайнера.

Анастасия Лунина (фото: instagram.com/a.nastasica)

Сначала она не интересовалась футболом и не мечтала о мужчине-спортсмене, однако ее жизнь изменилась после знакомства с Андреем Луниным.

"В детстве я мечтала о принце из Дубаи. А когда маленькая была, даже не знала о том, что футболисты существуют", - делилась Настя.

Футбол стал частью жизни Томазовой, когда ей исполнилось 18 лет. Именно тогда она впервые попала на матч футбольного клуба "Днепр", на стадионе. Подруга, которая встречалась с одним из игроков команды, пригласила Анастасию.

Пораженная атмосферой на трибунах и эмоциями игры, она влюбилась в футбол и стала преданной поклонницей этого вида спорта.

Анастасия Лунина (фото: instagram.com/a.nastasica)

Как познакомились Андрей и Настя

Несмотря на то, что девушка посещала матчи "Днепра", с Андреем Луниным, который играл за клуб с 2015 по 2017 год, они познакомились не на футбольных мероприятиях или в кулуарах стадиона, а через интернет.

Сначала они общались в соцсетях, и только потом решили встретиться в реальной жизни. Вратарю не помешало то, что Анастасия была старше его на четыре года.

"Мы гуляли в парке, постоянно разговаривали по телефону, он провожал меня домой. Тогда Андрей только начинал свою карьеру в ФК «Днепр». В самом начале отношений мне было довольно непривычно, когда Андрей часто и надолго уезжал на сборы, однако потом привыкла к такому его образу жизни", - признавалась красавица в интервью footboom.

Андрей Лунин с женой (фото: instagram.com/lunin_andrey)

Андрей Лунин всегда проявлял теплоту и внимание к своей избраннице, неоднократно даря ей цветы и другие подарки. Кроме того, он посвятил любимой один из своих пенальти, который отбил во время матча. Анастасия признается, что родители с теплотой приняли Андрея с самого начала их знакомства, и он быстро стал частью их семьи.

Хотя в Днепре был свой футбольный клуб, Настя отдавала предпочтение донецкому "Шахтеру", потому что ей очень нравилась их игра. Девушка даже надеялась, что Андрей присоединится именно к этой команде. Однако, когда в 2017 году Лунин перешел в "Зарю", Анастасия не колеблясь отправилась с ним в Запорожье, где они арендовали квартиру вблизи "Славутич-Арены".

Андрей Лунин с женой (фото: instagram.com/lunin_andrey)

Анастасия стала надежной поддержкой для Андрея, когда его талант был замечен и оценен мадридским "Реалом". В 2018 году Лунин подписал контракт с королевским клубом, и пара покинула Запорожье, чтобы переехать в Мадрид.

Томазова привлекла внимание СМИ, когда начали сравнивать ее с Джорджиной Родригес, девушкой звездного футболиста Криштиану Роналду. Некоторые даже прогнозировали, что она может затмить невесту португальца своей привлекательностью. Тем временем, Лунин сосредотачивался на своей борьбе за место в основном составе одного из самых престижных футбольных клубов мира.

Андрей Лунин с женой (фото: instagram.com/lunin_andrey)

Свадьба пары состоялась в марте 2021 года, но вместо громкого торжества с большим количеством гостей, пара выбрала скромную роспись. Церемония прошла 18 марта в Мадриде, в условиях пандемии коронавируса.

Для этого события молодожены выбрали спортивный стиль: жених и невеста пришли в спортивных костюмах. В то же время Анастасия выбрала для себя белое платье, сохранив традиционный образ.

Более чем через год после свадебной церемонии, 3 мая 2022 года, в семье Луниных родился сын, которого назвали в честь папы - Андрей.

Андрей Лунин с женой и сыном (фото: instagram.com/lunin_andrey)