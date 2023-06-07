Красуня-блогерка, молодша за чоловіка на 20 років. Що відомо про дружину Сергія Реброва (фото)

Сергій Ребров став тренером збірної України з футболу. Зауважимо, що екс-зірка національної команди і київського "Динамо" нині одружений з Анною Ребровою, інтерес до якої останнім часом значно зріс.

Styler розповідає все, що відомо про дружину Сергія Реброва та чим вона займається по життю.

Хто така Анна Реброва

Дружині футболіста 34 роки. Із Сергієм вони одружилися у 2016 році, що стало його другим шлюбом. За час сумісного життя пара народила двоє синів: дворічного Олександра та п'ятирічного Микиту.

Сім'я Ребрових разом із синами (фото: instagram.com/annarebrova31)

Як пишуть ЗМІ, за професію Реброва - психолог. Проте якщо зараз поглянути на її діяльність, від психології Анна відійшла.

Натомість вона активно веде свій канал на YouTube. Його було створено ще у 2021 році, проте відео почали з'являтися лише рік тому. Наразі канал налічує трохи більше ніж 4 000 підписників.

Як пише сама Анна, канал - це відеоблог про її життя, тому й контент відповідний.

Дівчина ділиться із підписниками простими рецептами, своїми тренуваннями, порадами з психології. Крім того, вона бере інтерв'ю у дружин футболістів і самих спортсменів. Серед них: Марія Гусєва, подружжя Ярмоленків і, звісно, Сергій Ребров.

А ще багато відео про життя в Дубай, адже Сергій Ребров певний час тренував команду "Аль-Айн" з ОАЕ.

Крім YouTube, Анна веде сторінку в Instagram, де зібрала вже майже 12 000 підписників. Там вона ділиться світлинами та короткими відео зі свого життя. А найбільше дружина Реброва любить фото в купальниках.

Анна Реброва (фото: instagram.com/annarebrova31)