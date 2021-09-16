Друг умершей участницы "МастерШеф" Стеллы Клименко рассказал об их последнем разговоре

"Когда она уезжала, сказала - "я вернусь и хочу начать новую жизнь". Так ли оно сложилось, так ли жизнь должна была сложиться??? Теперь только вопросы и догадки", - отметил Николай.

Он также рассказал, что перед отъездом Стеллы он сказал ей, чтобы она хорошо отдохнула, и не думала про работу, не писала ему, и он не собирался отвлекать ее от отдыха.

Николай Люлько и Стелла Клименко (фото: instagram.com/nikolay_lyulko)

Но теперь он жалеет, что после того дня больше с ней не разговаривал и даже не списывался.

"Наслаждайся жизнью, цени всех, кто рядом с тобой, говори им чаще то что ты чувствуешь по отношению к ним! Эти слова и еще куча других мыслей у меня крутятся последние три дня в голове…", - добавил он.

Напомним, что друзья Стеллы просят о финансовой помощи, потому что тело 30-летней девушки необходимо доставить из Египта в Украину.

Деньги можно перевести на карту отца участницы "МастерШеф" Клименко Олега Владимировича. Номер карты 5363 5420 1759 4103.

Скриншот с Instagram