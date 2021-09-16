Друг померлої учасниці "МастерШеф" Стелли Клименко розповів про їхню останню розмову

"Коли вона їхала, сказала - "Я повернуся і хочу почати нове життя". Чи так воно склалося, чи так життя повинно було скластися??? Тепер тільки питання і здогадки", - зазначив Микола.

Він також розповів, що перед від'їздом Стелли він сказав їй, щоб вона добре відпочила, і не думала про роботу, не писала йому, і він не збирався відволікати її від відпочинку.

Микола Люлько і Стелла Клименко (фото: instagram.com/nikolay_lyulko)

Але тепер він шкодує, що після того дня більше з нею не розмовляв і навіть не списувався.

"Насолоджуйся життям, цінуй всіх, хто поруч з тобою, говори їм частіше те що ти відчуваєш по відношенню до них! Ці слова і ще купа інших думок у мене крутяться останні три дні в голові...", - додав він.

Нагадаємо, що друзі Стелли просять про фінансову допомогу, тому що тіло 30-річної дівчини необхідно доставити з Єгипту в Україну.

Гроші можна перевести на карту батька учасниці "МастерШеф" Клименка Олега Володимировича. Номер картки 5363 5420 1759 4103.

Скріншот з Instagram