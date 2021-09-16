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Друг умершей участницы "МастерШеф" Стеллы Клименко рассказал об их последнем разговоре

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Четверг 16 сентября 2021 14:27
Друг умершей участницы "МастерШеф" Стеллы Клименко рассказал об их последнем разговоре Фото: Николай Люлько и Стелла Клименко (instagram.com/stell_lalala/)
Автор: Роман Мирончук

Стелла Клименко неожиданно умерла в понедельник, 13 сентября, во время отдыха в Египте. Ее друг и шеф Николай Люлько рассказал, что она по возвращению в Киев хотела начать новую жизнь.

Об этом Люлько написал в Instagram.

"Когда она уезжала, сказала - "я вернусь и хочу начать новую жизнь". Так ли оно сложилось, так ли жизнь должна была сложиться??? Теперь только вопросы и догадки", - отметил Николай.

Он также рассказал, что перед отъездом Стеллы он сказал ей, чтобы она хорошо отдохнула, и не думала про работу, не писала ему, и он не собирался отвлекать ее от отдыха.

Друг умершей участницы &quot;МастерШеф&quot; Стеллы Клименко рассказал об их последнем разговоре

Николай Люлько и Стелла Клименко (фото: instagram.com/nikolay_lyulko)

Но теперь он жалеет, что после того дня больше с ней не разговаривал и даже не списывался.

"Наслаждайся жизнью, цени всех, кто рядом с тобой, говори им чаще то что ты чувствуешь по отношению к ним! Эти слова и еще куча других мыслей у меня крутятся последние три дня в голове…", - добавил он.

Напомним, что друзья Стеллы просят о финансовой помощи, потому что тело 30-летней девушки необходимо доставить из Египта в Украину.

Деньги можно перевести на карту отца участницы "МастерШеф" Клименко Олега Владимировича. Номер карты 5363 5420 1759 4103.

Друг умершей участницы &quot;МастерШеф&quot; Стеллы Клименко рассказал об их последнем разговоре

Скриншот с Instagram

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