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Друг померлої учасниці "МастерШеф" Стелли Клименко розповів про їхню останню розмову

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Четвер 16 вересня 2021 14:27
Друг померлої учасниці "МастерШеф" Стелли Клименко розповів про їхню останню розмову Фото: Микола Люлько і Стелла Клименко (instagram.com/stell_lalala/)
Автор: Роман Мирончук

Стелла Клименко несподівано померла у понеділок, 13 вересня, під час відпочинку в Єгипті. Її друг і шеф Микола Люлько розповів, що вона по поверненню до Києва хотіла почати нове життя.

Про це Люлько написав у Instagram.

"Коли вона їхала, сказала - "Я повернуся і хочу почати нове життя". Чи так воно склалося, чи так життя повинно було скластися??? Тепер тільки питання і здогадки", - зазначив Микола.

Він також розповів, що перед від'їздом Стелли він сказав їй, щоб вона добре відпочила, і не думала про роботу, не писала йому, і він не збирався відволікати її від відпочинку.

Друг померлої учасниці &quot;МастерШеф&quot; Стелли Клименко розповів про їхню останню розмову

Микола Люлько і Стелла Клименко (фото: instagram.com/nikolay_lyulko)

Але тепер він шкодує, що після того дня більше з нею не розмовляв і навіть не списувався.

"Насолоджуйся життям, цінуй всіх, хто поруч з тобою, говори їм частіше те що ти відчуваєш по відношенню до них! Ці слова і ще купа інших думок у мене крутяться останні три дні в голові...", - додав він.

Нагадаємо, що друзі Стелли просять про фінансову допомогу, тому що тіло 30-річної дівчини необхідно доставити з Єгипту в Україну.

Гроші можна перевести на карту батька учасниці "МастерШеф" Клименка Олега Володимировича. Номер картки 5363 5420 1759 4103.

Друг померлої учасниці &quot;МастерШеф&quot; Стелли Клименко розповів про їхню останню розмову

Скріншот з Instagram

Ми також писали про те, що в Харкові раптово зупинилося серце 30-річної поліцейської. У неї залишився маленький син.

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