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Друг Дмитрия Капранова рассказал о причине его смерти

Среда 17 апреля 2024 12:32
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Друг Дмитрия Капранова рассказал о причине его смерти Дмитрий Капранов умер от сердечного приступа (скриншот с видео)
Автор: Василина Копытко

16 апреля на 57-м году жизни внезапно скончался публицист и общественный деятель Дмитрий Капранов. Его друг Сашко Лирник рассказал, что стало причиной преждевременной смерти литератора.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Oboz.ua.

Что стало причиной преждевременной смерти Дмитрия Капранова

"Дмитрий имел проблемы с сердцем, болел. Мы все переживали, но врачи говорили, что все нормально. А тут стало плохо утром - и все. Позавчера мы еще виделись - он так шутил хорошо", - рассказал Лирник.

Также он признался, что оба брата - и Дмитрий, и Виталий были очень близкими для него.

"Мне абсолютно не хочется сейчас что-то комментировать, просто скажу: что братья Капрановы - это часть моей Вселенной. Мне настолько горько, что не годен сейчас даже подобрать слова… Для меня Украина - это они", - рассказал друг Капрановых.

Лирник также добавил, что к братьям он всегда мог обратиться за помощью, они всегда были готовы его поддержать и выслушать.

"У нас столько приключений было в жизни - они очень легкие на подъем. Я не знаю, что говорить… Вместе с Дмитрием идет часть моей души", - заявил Лирник.

Добавим, что прощание с Дмитрием Капрановым состоится 18 апреля в Михайловском Златоверхом соборе в 11 часов. Литератора похоронят на Байковом кладбище.

Друг Дмитрия Капранова рассказал о причине его смертиДмитрия похоронят на Байковом кладбище (скриншот)

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