Не дроновод і не дронщик: як правильно називати українські професії

В українській мові є певні правила утворення слів, що позначають людину, яка займається якоюсь професією. І часто можна побачити, як в розмовній мові або під час написання роблять помилку, додаючи суфікси -щик або -вод. Однак це помилка з калькою на російську.
Як правильно називати українські професії, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення філолога Ольги Васильєвої на сторінці в Facebook.
Ольга Васильєва нагадує, що в українській мові не "водять", і є старий продуктивний суфікс -ар та -яр.
"Ніхто в нас нікого не "водить": овцевод - вівчар, пчеловод - бджоляр, цветовод - квітникар. Тому й дроновод буде дронар", - підкреслює філолог.
Вона пояснила, що непродуктивні суфікси -чик, -щик в українській мові замінюються продуктивними:
"Якщо треба уточнити, який саме напрямок роботи з дронами, вказуємо: дронар-оператор, дронар-інженер, дронар-складальник. Так само як автомеханік, автослюсар, авторихтувальник. Для тих, хто пише, що дронар - це тільки виробник, а оператор має бути дроніст, як автомобіліст чи машиніст: хіба дзвонар виробляє дзвони? Ні, він оператор дрона. Суфікс -іст іншомовний, -ар/-яр питомий українській", - підкреслює філолог.
У родовому відмінку однини - дронаря (як лікаря, слюсаря, секретаря, чоботаря, шахтаря, аптекаря, дзвонаря).
Російські кальки та український відповідник:
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