Не дроновод і не дронщик: як правильно називати українські професії

Ольга Васильєва нагадує, що в українській мові не "водять", і є старий продуктивний суфікс -ар та -яр.

"Ніхто в нас нікого не "водить": овцевод - вівчар, пчеловод - бджоляр, цветовод - квітникар. Тому й дроновод буде дронар", - підкреслює філолог.

Вона пояснила, що непродуктивні суфікси -чик, -щик в українській мові замінюються продуктивними:

Газетчик - газетяр

Каменщик - каменяр

Гробовщик - трунар

Дронщик - дронар

"Якщо треба уточнити, який саме напрямок роботи з дронами, вказуємо: дронар-оператор, дронар-інженер, дронар-складальник. Так само як автомеханік, автослюсар, авторихтувальник. Для тих, хто пише, що дронар - це тільки виробник, а оператор має бути дроніст, як автомобіліст чи машиніст: хіба дзвонар виробляє дзвони? Ні, він оператор дрона. Суфікс -іст іншомовний, -ар/-яр питомий українській", - підкреслює філолог.

У множині - дронарі

Фемінітів - дронарка

Галузь - дронарство

У родовому відмінку однини - дронаря (як лікаря, слюсаря, секретаря, чоботаря, шахтаря, аптекаря, дзвонаря).

Російські кальки та український відповідник: