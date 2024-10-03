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Не дроновод и не дронщик: как правильно называть украинские профессии

Как правильно на украинском называть профессию человека, работающего с дронами (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В украинском языке есть определенные правила образования слов, обозначающих человека, занимающегося какой-то профессией. И часто можно увидеть, как в разговорном языке или во время написания совершают ошибку, добавляя суффиксы -щик или -вод. Однако это ошибка с калькой на русский.

Как правильно называть украинские профессии, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение филолога Ольги Васильевой на странице Facebook.

Ольга Васильева напоминает, что в украинском языке не "водять", и есть старый продуктивный суффикс -ар и -яр.

"Никто у нас никого не "водить": овцевод - вівчар, пчеловод - бджоляр, цветовод - квітникар. Поэтому и дроновод будет дронар", - подчеркивает филолог.

Она объяснила, что непродуктивные суффиксы -чик, -щик в украинском языке заменяются продуктивными:

  • Газетчик - газетяр
  • Каменщик - каменяр
  • Гробовщик - трунар
  • Дронщик – дронар

"Якщо треба уточнити, який саме напрямок роботи з дронами, вказуємо: дронар-оператор, дронар-інженер, дронар-складальник.  Так само як автомеханік, автослюсар, авторихтувальник. Для тих, хто пише, що дронар - це тільки виробник, а оператор має бути дроніст, як автомобіліст чи машиніст: хіба дзвонар виробляє дзвони? Ні, він оператор дрона. Суфікс -іст іншомовний, -ар/-яр питомий українській", - подчеркивает филолог.

  • Во множественном числе - дронарі
  • Феминитив - дронарка
  • Отрасль – дронарство

В родительном падеже единственного числа - дронаря (как лікаря, слюсаря, секретаря, чоботаря, шахтаря, аптекаря, дзвонаря).

Российские кальки и украинский аналог:

  • головнокомандуючий (рос. - головнокомандующий) - головнокомандувач
  • військовий (рос. - военный) - військовик
  • пожежний (рос. - пожарный - пожежник
  • робочий (рос. - рабочий) - робітник
  • учений (рос. - ученый) - науковець
  • портний (рос. - портной) - кравець
  • поліцейський (рос. полицейский) - поліціянт
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