Дрони та джипи для української армії: Латвія відправить велику допомогу для ЗСУ

Український журналіст Володимир Бірюков та латвійський співак Ральф Ейландс допомогли зібрати для ЗСУ допомогу на 900 тисяч євро. У цей пакет волонтерської допомоги увійдуть 15 джипів та 195 комплектів дронів.

Як вдалося зібрати таку потужну допомогу для української армії - читайте нижче.

Частину цього обладнання вдалось придбати завдяки збору Latvijas bairaktars, ініціаторами якого виступили український журналіст Володимир Бірюков та латвійський співак Ральф Ейландс.

Через місяць після запуску вдалося зібрати понад 900 тисяч євро. Організатори прийняли рішення закрити збір передчасно та спрямувати зібрані кошти на негайну допомогу ЗСУ. А саме — на закупівлю 15 комплектів безпілотників (у кожному по 3 дрони Atlas PRO) для розвідки та зв'язку виробництва компанії ATLAS Aerospace та 15 джипів для української армії.

Фото: Володимир Бірюков

"Ми вирішили оперативно витратити гроші на те, що дійсно просто зараз потрібно українській армії. Адже як це часто трапляється — допомога потрібна "на вчора". Те, що ціль збору змінилась, мешканці Латвії, які перераховували донати, сприйняли позитивно. Моя їм величезна вдячність за допомогу, дружбу та демонстрацію того, що країни Європи не втомились підтримувати нас під час війни. Єднання та солідарність - дуже важливі, адже ми боремось за наші спільні європейські цінності", — зазначає ініціатор збору з боку України Володимир Бірюков.

Фото: Україна отримає 195 дронів від Латвії

Ще 155 безпілотників, наземні станції управління, ретранслятори, кілька корисних навантажень та комплект запасних частин компанія ATLAS Aerospace та Міністерство Оборони Латвії передадуть Україні безкоштовно.

Таким чином уже в жовтні ЗСУ отримають від Латвії 15 джипів та 195 дронів (65 бойових комплектів) для боротьби проти агресії РФ.

Також компанія ATLAS Aerospace безкоштовно передасть українським захисникам всі потрібні гаджети для одночасної експлуатації 30 дронів.

Модель дронів Atlas PRO вже добре знайома українським військовим, вони активно використовують цю техніку для отримання розвідувальних даних.

Кожен дрон має три гвинти, камеру або тепловізор, які дають змогу вести розвідку та оперативно спостерігати за переміщенням противника та коригувати вогонь артилерії.

Така техніка буде особливо доречною восени, адже дрони Atlas PRO можуть працювати у складних погодних умовах.

Ця техніка вже декілька років використовується американськими військовими, а також співробітниками НАТО.